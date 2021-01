El recorrido infaltable en el Puerto es caminar por su famoso Paseo de los Turistas. Lo he hecho varias veces y siempre termino encantada comiendo un vigorón en la playa, visitando el impresionante faro y viendo el arte pictórico que adorna los postes de luz a lo largo de la vía. He almorzado sabroso un pargo entero con papas y ensalada en alguno de los kioscos del Paseo y he visto los atardeceres en la playa disfrutando uno de esos famosos (y gigantes) churchill con leche condensada, en polvo y hasta helados. Pero no, en esta última visita me di el chance de conocer un poco más, de caminar más y así descubrí que la gama de opciones va más que quedarse en la playa.