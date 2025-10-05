Revista Dominical

Quince Duncan: ‘Hay que aceptar nuestra herencia negra como parte de nuestro futuro’

El escritor e intelectual afrocostarricense celebra un año de ingreso a la Academia de la Lengua, charlas y encuentros, y una creciente celebración de nuestra raíz africana.

EscucharEscuchar
Por Fernando Chaves Espinach
Retratos al escritor afrocaribeño Quince Duncan
Quince Duncan en su casa de Santo Domingo de Heredia. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Quince DuncanliteraturaLimóncultura afrocostarricenseracismo
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, Universidad de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura y arte. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual de la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Curador con experiencia en CRFIC, MADC y otros.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.