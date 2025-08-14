Áncora

Nuevas ediciones recuperan libros de Quince Duncan, el destacado intelectual afrocostarricense

H&H Editores relanza su primera novela, títulos recientes y ‘Final de calle’, una de sus obras narrativas más conocidas

EscucharEscuchar
Por Fernando Chaves Espinach

Quince Duncan ha tenido una carrera tan extensa y rica que a veces se nos olvida cuántos libros, cuántos ensayos y cuánta investigación ha publicado. Además, como suele ocurrir, muchas ediciones se han descontinuado o son difíciles de hallar, incluso para los más curiosos lectores.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
H&H EditoresQuince Duncanafrocostarricenseliteratura costarricense
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, Universidad de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura y arte. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual de la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Curador con experiencia en CRFIC, MADC y otros.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.