Nuevas ediciones recuperan libros de Quince Duncan, el destacado intelectual afrocostarricense

Quince Duncan ha tenido una carrera tan extensa y rica que a veces se nos olvida cuántos libros, cuántos ensayos y cuánta investigación ha publicado. Además, como suele ocurrir, muchas ediciones se han descontinuado o son difíciles de hallar, incluso para los más curiosos lectores.

La ‘Biblioteca Quince Duncan, memoria afrocostarricense’ es una nueva serie que busca remediar tal carencia. H&H Ediciones anunció que a partir de este mes reeditará múltiples títulos del notable autor, sumados a los que ya estaban disponibles en librerías por la misma casa, como Dem tel mi se..., El hombre de chocolate y Las raíces vivientes.

Los nuevos relanzamientos incluyen Hombres curtidos (1971), la primera novela de Duncan, Los cuatro espejos (1973), una temprana puesta en crisis de las identidades raciales en el imaginario tico, y Final de calle (1979), uno de sus libros narrativos más conocidos. Asimismo, incorpora a la colección La audacia final de la inmigrante, novela de 2005.

“Es una obra contestataria, bastante radical para la época y que pone grandes temas internacionales sobre el debate nacional. Quince fue el primer escritor que en 1973 habló sobre la afroguanacastequidad, también el primero que cuestiona qué es ser afrodescendiente en Costa Rica, y pone en jaque lo que hoy conocemos como multiétnico y pluricultural, temas muy discutidos en los últimos años junto a la descolonización”, comentó su editor, Juan Hernández, quien destacó la calidad literaria de las obras.

Quince Duncan ha sido, por cinco décadas, uno de los más destacados e influyentes intelectuales de Costa Rica, y recién este año se incorporó a la Academia Costarricense de la Lengua, con un discurso que examinó la influencia africana sobre el habla costarricense.

Las nuevas ediciones de H&H Editores ofrecerá la posibilidad de conocer su creación literaria a nuevas generaciones, pues algunos de los títulos llevaban hasta cinco décadas fuera de circulación o con tirajes escasos.

“Reeditar las primeras novelas de Duncan fue un trabajo de edición que nos tardó algunos meses, con el apoyo de Mariana Quesada en la revisión y Pablo Fernando en la ilustración de las portadas”, dice Hernández.

Este proyecto recibió una beca del Fondo Salvamento Literario del Colegio de Costa Rica del Ministerio de Cultura y Juventud. Toda la serie se vende en Librería Internacional.