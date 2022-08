Comida caribeña costarricense: Así se hace un sabroso rondón, según el escritor Quince Duncan

Como parte del reconocimiento y el homenaje a la cultura en el mes histórico de la Afrodescendencia en Costa Rica, en Revista Dominical invitamos a seis personalidades destacadas de la comunidad afrocostarricense para que, a partir de la gastronomía, nos contaran sus historias de éxito.

El primer invitado de esta serie de reportajes es el escritor Quince Duncan quien en su casa preparó un delicioso rondón criollo. Además, los músicos Banton, DJ P y Toledo, la diputada Katherine Moreira Brown y la deportista Cheryl Bryden; también abrieron las cocinas de sus hogares para invitarnos a disfrutar de la buena cuchara caribeña.

En olla grande, así es como se debe de cocinar el tradicional rondón limonense. El escritor Quince Duncan preparó uno al estilo criollo. (Jose Cordero)

Comida afrocaribeña costarricense: Relatos y recetas de rondón, Peanut Punch y Johnny Cake

Del origen de la sopa rundown o rondón hay una historia muy particular, no se sabe si es real o si fue una leyenda que se heredó con el paso del tiempo.

“Algunos dicen que rondón quiere decir llevar al curry, pero en la receta tradicional yo no veo dónde está el curry. Otra explicación es que sea rundown que significa perseguir, ese es el término que me gusta”, explicó el escritor costarricense Quince Duncan, autor de obras como Los cuatro espejos, Un mensaje de Rosa y Los cuentos del hermano araña, quien preparó con sus manos una receta criolla de la tradicional sopa que, como es la tradición, lleva un poquito de todo.

“Usted sabe que el mundo se construye con mitos, uno de ellos dice que una señora en la mañana no tenía nada para cocinar el almuerzo, solo un poco de leche de coco. La puso a hervir en una olla y salió al pueblo a ver qué conseguía. Encontró un pedazo de fruta de pan, otro de ñame, un trozo de pescado y otro de pollo y lo echó todo a la olla”, contó Duncan sobre el origen fantasioso de la sabrosa receta.

La sopa que preparó don Quince tiene su toque personal, el que aprendió a darle al ver a su madre cocinarla: Leche de coco recién exprimida del coco rallado, carne de res, de cerdo, de pollo y pescado. Verduras en trozos grandes para que alcance para todos: ayote, papa, yuca, camote, plátano verde y hasta unas pelotitas de harina llamadas dumpling que sirven para espesar el caldo. Por supuesto que no puede faltar el ingrediente estrella: el chile panameño (chile chombo).

“Es muy importante el chile panameño. En inglés creo que no muchos recordamos cuál es el nombre, pero mi abuelo le decía scotch bonnet pepper. En Panamá le dicen chile chombo, que eso significa gente negra”, explicó el escritor que ha sido reconocido con el Premio Nacional de Literatura Aquileo J. Echeverría, además del doctorado honoris causa por la Universidad de Costa Rica y por la Universidad de St. Olaf en Northfield (Estados Unidos).

Estos reconocimientos le han sido otorgados por su aporte a la cultura a través de su estudio de la historia de la población afrocaribeña, así como por su lucha en favor de los Derechos Humanos y por la difusión de la herencia afro en nuestro país.

La principal característica del rondón que hizo Quince Duncan es que tiene ingredientes como carnes de pollo, res, cerdo y pescado; así como diferentes vegetales. (Jose Cordero)

La historia de Duncan en las letras casi que se puede contar de la misma manera que se va preparando la receta del rondón. La tradicional sopa está compuesta de muchos ingredientes que le dan ese sabor tan particular, y algo similar sucedió en la vida del autor, ya que desde muy pequeño varias personas influyeron en su pasión por la lectura y en impulsarlo a que comenzara una carrera literaria.

Primero hay que poner la olla a hervir con un poco de agua y una parte de la leche de coco. Se agregan las carnes, un poco de sal y las verduras más duras como la yuca. Igual que este proceso, Quince fue despertando poco a poco el amor por los libros y también por la gastronomía que es herencia de su abuelo, don James Duncan, un jamaicano que llegó a Costa Rica a principios del siglo pasado.

“Mi abuelo tenía una biblioteca bajo llave. Cuando yo cumplí 14 años la dejó abierta y me dijo que podía entrar. Por supuesto que las cosas prohibidas eran muy atractivas, entonces me metí como loco y comencé a leer todo lo que veía. Me leí el Infierno de Dante en su traducción al inglés, libros sobre las guerras de Europa, un libro sobre la población ashanti y poco a poco me fue despertando el interés en la historia del África”, recordó Duncan.

La leche de coco es infaltable en la comida caribeña, como en el rondón que preparó el escritor Quince Duncan. (Jose Cordero)

Cuando la sopa se mantiene en hervor hay que agregar las verduras más suaves, como el plátano. Se le pone el resto de la leche de coco, el chile chombo (con cuidado de que no se abra) y el pescado. El cocimiento debe de durar al menos una hora y media para que cada elemento suelte su sabor y se combinen bien en la sopa.

Otra persona que le agregó una pizca de pasión por la lectura a la vida de Duncan fue Miss Robb, una señora que vivía cerca de la escuela donde estudiaba y que tenía una colección de libros de cuentos. “Yo tenía que pasar por su casa cuando venía de la escuela. Ella me llamaba, me daba un fresquito y me contaba un cuento”, narró don Quince.

La pasión por las letras lo llevó a ser un defensor asiduo de la difusión de la cultura afro, una tarea que todavía realiza y defiende.

El resultado final del rondón es una deliciosa sopa que combina múltiples sabores y satisface hasta al más hambriento. (Jose Cordero)

“Es muy importante para el país en general comenzar a interiorizar el artículo primero de la Constitución que declara a Costa Rica una república multiétnica y pluricultural. Los ticos debemos abrazar esa idea, está ahí presente, pero lo hemos estado negando”.

“La identidad es muy importante en la vida de las personas porque si no se tiene claro quién es usted, cuál es su herencia y de dónde viene, es muy difícil saber para dónde va. Es importante para todos los pueblos conservar y desarrollar ese sentido de identidad que necesitamos para estar bien. Necesitamos apropiarnos de nuestra herencia”, concluyó.

El chile panameño o chile chombo es otro de los infaltables en la comida caribeña. (Jose Cordero)

Ingredientes:

Leche de coco.

Carnes: res, pollo, cerdo, pescado.

Verduras;: las que quiera utilizar, por ejemplo: yuca, papa, plátano verde, camote.

Dumplings: bolitas de harina con agua y sal.

Chile panameño.

Preparación: