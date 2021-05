Los comentarios de la tienda para descargar el app son diversos. Por ejemplo, una persona que se identificó como Sitaraisme escribió: “Honestamente me gusta Raya. Me encanta que solo ves a unas pocas personas por día. He conocido a un par de chicos guapos, interesantes y exitosos y he salido con ambos por un tiempo... Me gusta que hay atletas profesionales, lo cual lo hace más divertido”.