Pujas, burocracia y dinero en efectivo: Así funciona el negocio de una subasta

¿Quién puede ir a una subasta? ¿Cómo se puja por un animal? ¿Cuál es el porcentaje de ganancia de la subasta? ¿Qué valora un ganadero? Estas y otras preguntas sobre este millonario negocio busca responder ‘Revista Dominical’

Por Roger Bolaños Vargas
La ganadería es un negocio centenario y las subastas son una herramienta tan lícita como necesaria para que miles de productores. Sin embargo, las botas y los corrales están siendo usurpados por el narcotráfico y el lavado de dinero
Mientras la pantalla negra de letras rojas muestra en tiempo real el peso del animal que espera en el "corral romana", la pantalla de la derecha muestra los datos de los animales que ya fueron subastados. (Roger Bolaños Vargas/La Nación)







Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

