Revista Dominical

¿Por qué Costa Rica tiene ciencia avanzada si invierte tan poco?

Costa Rica desarrolló una estructura científica poco común en la región y actualmente es el país OCDE con menor inversión en ciencia y desarrollo

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Por Jorge Arturo Mora
Proyectos científicos de vanguardia para Costa Rica en el Centro Nacional de Alta Tecnología
La tecnología microscópica y de nanotecnología es toda una realidad en el Centro Nacional de Alta Tecnología. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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