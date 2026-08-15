Revista Dominical

Policía brasileña recupera obras de Matisse que fueron robadas en 2025 en Sao Paulo

El autor intelectual ya había sido arrestado en abril mientras intentaba sobornar a un vigilante para facilitar otro robo de arte

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Por AFP y Jorge Arturo Mora
El robo de los grabados ocurrió en la Biblioteca Mário de Andrade de Henri Matisse, en Sao Paulo.
El robo de los grabados ocurrió en la Biblioteca Mário de Andrade de Henri Matisse, en Sao Paulo. (NELSON ALMEIDA/AFP)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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