Policía brasileña recupera obras de Matisse que fueron robadas en 2025 en Sao Paulo

El robo de los grabados ocurrió en la Biblioteca Mário de Andrade de Henri Matisse, en Sao Paulo.

Sao Paulo, Brasil. La policía del estado de Sao Paulo recuperó este jueves ocho obras del artista francés Henri Matisse, que habían sido robadas por una banda de ladrones de arte en diciembre de 2025 en Brasil.

Los grabados del libro ilustrado “Jazz” se encontraban en poder de un hombre armado “que las guardaba para el autor intelectual del crimen”, indicó la autoridad en una nota enviada a la AFP. La policía los avalúa en unos 200.000 dólares.

Las coloridas composiciones aparecen sobre una cama junto a un revólver, en imágenes divulgadas por la policía. El operativo tuvo lugar en una vivienda de la ciudad de Sao Bernardo do Campo, cerca de la capital estatal.

El sujeto fue detenido y responderá por los delitos de “receptación” y posesión ilegal de armas.

El autor intelectual ya había sido arrestado en abril mientras intentaba sobornar a un vigilante de un predio público en Rio de Janeiro para facilitar otro robo de arte, dijo la policía.

Una mujer investigada por el robo de los grabados de Matisse también está detenida.

Clandestinidad

“El grupo actuaba de forma estructurada, con planificación previa y división de tareas para la sustracción, receptación y posterior inserción del patrimonio cultural en el mercado clandestino”, afirmó la autoridad.

El libro ilustrado “Jazz” fue publicado en Francia en 1947. Matisse (1869-1954) firmó 250 ejemplares de esa obra, según la casa de subastas Christie’s.

Cinco ilustraciones del pintor modernista brasileño Candido Portinari (1903-1962) fueron robadas junto a las obras de Matisse, pero no han sido halladas. La policía sospecha que ya fueron vendidas.

El 7 de diciembre, dos hombres armados irrumpieron en la Biblioteca Mário de Andrade, en el centro de Sao Paulo, sometieron a una pareja de ancianos y a un vigilante y se llevaron los grabados por la puerta frontal.

Uno de esos sospechosos fue arrestado al día siguiente gracias al sistema de reconocimiento facial de la ciudad.

En mayo, como parte de las investigaciones, la policía también realizó varios operativos en “establecimientos relacionados con el mercado de subastas y la comercialización de obras de arte” en los municipios de Sao Paulo, Rio de Janeiro, Sao Bernardo do Campo y Diadema.