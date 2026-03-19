Revista Dominical

¿Podría ser aún más raro el ornitorrinco? Científicos dicen que sí y esta su nueva sorpresa

Tiene pico de pato, cola de castor, patas de nutria... y ahora una nueva característica extraña. Conozca la investigación.

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Por AFP
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