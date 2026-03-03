Pilar Cisneros defiende el control político como una función esencial de la Asamblea Legislativa

La diputada oficialista Pilar Cisneros defendió el control político como una de las funciones esenciales de la Asamblea Legislativa, una postura que difiere de lo expresado por el presidente Rodrigo Chaves.

En entrevista con Revisa Dominical, Cisneros afirmó que ese espacio es una parte sustancial del trabajo parlamentario, y que, a su juicio, no siempre es tomado en cuenta por la ciudadanía.

Pilar Cisneros afirma que liderazgo de Laura Fernández será muy diferente al de Rodrigo Chaves

“Hacer control político es una parte muy importante; impedir que pasen proyectos que uno considera perjudiciales es otra parte muy importante; apoyar proyectos de ley de bancadas rivales, pero que son importantes para el país. Entonces hay un montón de funciones que la gente no ve, no valora y no toman en cuenta, digamos, pero yo sí creo que es un trabajo bastante, bastante difícil”, sostuvo.

Cisneros sostuvo que la labor legislativa suele evaluarse de forma reducida, al centrarse casi exclusivamente en el número de iniciativas presentadas, sin considerar otras responsabilidades propias del cargo parlamentario.

“Es un trabajo muy incomprendido, porque generalmente a uno lo miden por cuántos proyectos de ley presentó. Entonces, usted es un inútil como diputada porque solo presentó 10 en todo su periodo, ¿no? Yo considero que no es cantidad, es calidad, lo primero. Y lo segundo, los diputados tenemos otro montón de funciones que no es solo presentar proyectos de ley o reformar proyectos de ley”, declaró.

Rodrigo Chaves recomienda eliminar el control político

Las declaraciones de Cisneros contrastan con lo dicho por Rodrigo Chaves el pasado 18 de febrero, en conferencia desde la Casa Presidencial. En ese espacio el mandatario indicó que recomendaría a Yara Jiménez, candidata oficialista a la presidencia del Directorio legislativo, eliminar el espacio de control político, salvo en las sesiones de los miércoles.

El control político es una atribución constitucional de la Asamblea Legislativa y está regulado en el Reglamento del Congreso. A través de este mecanismo, los diputados pueden fiscalizar al Poder Ejecutivo, llamar a cuentas a jerarcas, denunciar irregularidades y fijar posiciones sobre temas de interés nacional.