“Tratamos al máximo de seguir los protocolos y lineamientos, es complicado y difícil. Los chiquitos quieren salir a jugar y para un niño es muy difícil, porque es antinatural no poder compartir con otros niños; para mi hijo mayor, Mario Adolfo ha sido complicado porque él está en la adolescencia y a él le gusta salir con los amigos, andar de fiesta y en eso yo he sido muy estricto, porque principalmente con los bares, con todas estas zonas es un área de contagio difícil, lo que le he pedido al máximo es que cumpla los protocolos , que use la mascarilla si se va a reunir, que trate de evitar exponerse porque al exponerse, expone al resto de la familia”, afirma Ruiz.