- (Se lo piensa) Eso me recuerda mucho las razones de estar en la Presidencia: las dos grandes motivaciones que a mí me impulsaron a aspirar fue la responsabilidad y querer a este país, porque lo menos que quería ver era una crisis fiscal y ya estamos dos veces tratando de evitarla, y creo que lo vamos a lograr. Y la otra fue la llegada del populismo a Costa Rica, que para mí son dos riesgos reales, y para eso fue que me involucré, para que eso no se materializara, me da sentido a lo que estoy haciendo. Si alguien desde la propia Casa Presidencial dijera “¿cuál pandemia?”, no desde afuera, sino desde adentro… dichosamente es desde afuera. Yo prefiero que me ataquen por las medidas restrictivas o por estar cuidando la salud de la gente y al mismo tiempo activar la economía que por ignorar la pandemia. Hemos visto alrededor del mundo que cuando los líderes no asumen el impacto de la pandemia la que sufre es la gente, la que se muere es la gente. Prefiero que eso se diga afuera de Casa Presidencial y no adentro.