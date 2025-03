Periodistas coinciden: interés por el fútbol se debilita debido a inseguridad y baja calidad del espectáculo

Un estudio publicado por la Universidad de Costa Rica (UCR) en noviembre pasado demostró que el 61% de las personas que viven en la Gran Área Metropolitana (GAM) no siguen el fútbol nacional. Más alarmante aún: de los jóvenes entre 18 y 25 años, el 70% no simpatizan con ningún equipo. Se trata de personas que tenían entre 8 y 15 años la última vez que “La Sele” los ilusionó, en Brasil 2014.

Para corroborar si la afición por el fútbol como espectáculo y la práctica de este deporte ha disminuido, Revista Dominical consultó la opinión de tres periodistas deportivos conocidos a nivel nacional. Yashin Quesada, Kristian Mora y Christian Sandoval coincidieron en que los jóvenes consumen menos fútbol, y también juegan menos.

Los periodistas Yashin Quesada, Kristian Mora y Christian Sandoval coinciden en que la afición y la práctica del fútbol ha disminuido. (Archivo LN/Archivo LN)

Quesada confirmó que, desde su perspectiva profesional y familiar, el interés por el “deporte rey” va en declive. El periodista considera que la gran cantidad de opciones de entretenimiento plantean un reto para el fútbol, en especial el fútbol costarricense.

“Hoy hay más competencia, más actividades, más oportunidades. Además, la experiencia en los estadios no es segura, solo son 90 minutos, no hay más. Uno lo compara con las experiencias que se dan en los estadios de beisbol, baloncesto o fútbol americano en Estados Unidos, y ellos le agregan otras cosas, son experiencias de socialización.

“Incluso, aunque a uno no le guste ese deporte, el ambiente es tan envolvente que los jóvenes van al estadio. Hoy los jóvenes tienen influencia de ese mundo de primer nivel, y no quieren ir a un estadio en Costa Rica porque el espectáculo no les satisface”, consideró Quesada.

Para el periodista de Columbia, los equipos deben entender que los públicos, en especial los más jóvenes, buscan una experiencia más integral. “Yo lo veo mucho con mis hijas, que son jovencitas, y lo que quieren es sentirse seguras, tomarse algo bien, estar en un lugar agradable, y nuestro fútbol no tiene nada de eso. Nuestros estadios no son ni seguros, ni atractivos“, lamentó.

A todo lo anterior se suma una clara disminución de la práctica del fútbol. Quesada recordó que anteriormente, las comunidades se congregaban cada domingo en la cancha de fútbol del pueblo para ver campeonatos de barrios. Desde su punto de vista, esta práctica disminuyó drásticamente.

El Programa Longitudinal de Investigación del Deporte de la UCR, que se desarrolla desde 2023, confirmó que el fútbol ya no es el deporte “rey”, al menos respecto a la cantidad de personas que lo practican. Hoy, el 33,6% de los ticos prefieren ir al gimnasio, mientras que el 21,4% van a “mejenguear”. Con 6,5% aparecen natación y ciclismo.

El periodista Yashin Quesada criticó que la experiencia de los estadios en Costa Rica es limitada. Solo son 90 minutos de juego sobre el césped, sin entretenimientos añadidos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La opinión de Christian Sandoval, periodista de Teletica, es muy similar. Él considera que hay un evidente desencanto por el fútbol nacional, ya que el espectáculo que se ofrece es pobre. Desde su punto de vista, el fácil acceso a deportes internacional por plataformas de streaming implica una dura competencia.

“Las condiciones de nuestros estadios y el nivel de nuestro fútbol son muy pobres. Las nuevas generaciones ven con interés el fútbol internacional, y no el campeonato nacional. Además, aquella cultura de ir todos los domingos a los estadios ha bajado muchísimo, porque la estructura administrativa de nuestro fútbol no ha hecho nada por invitar a los jóvenes al estadio, se quedaron de manos cruzadas. Por aspectos sociales, económicos y de seguridad, la gente va menos al estadio”, criticó el periodista.

Además, Sandoval reconoció que se está practicando menos el fútbol, especialmente debido a la inseguridad. “Antes uno salía del colegio y iba al barrio a jugar hasta la noche, pero hoy yo a un hijo mío pequeño no lo dejo ir a jugar solo a ningún lado, a no ser que sea una escuela de fútbol”, ejemplificó.

El periodista Christian Sandoval lamentó que la inseguridad ha provocado una disminución en la presencia de jóvenes en las canchas de fútbol. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Finalmente, Kristian Mora coincidió con sus colegas, al considerar que los jóvenes tienen muchas ofertas de ocio alternativas al fútbol. A esto se suma la mala experiencia de los usuarios en los estadios.

“El fútbol, a pesar de que lo maneja mucho la pasión, no te da comodidades físicas en un estadio, en un parqueo, en una butaca, y eso aleja al joven. Prefieren ir a otra actividad donde tengan parqueo, la mejor silla y conexión a internet. Los que se mantienen están por pura pasión, no porque haya un elemento diferenciador con respecto a las oportunidades que hoy tienen”, declaró el periodista.

Mora también consideró que la práctica del fútbol ha disminuido, especialmente por la inseguridad. “Yo no creo que sea porque no hay ganas de jugar, no, es porque no hay tanta libertad, porque un papá de un niño de 7 años no lo va a dejar salir a la plaza solo, lo cual antes sí se daba”, aseveró.

El fútbol es, de lejos, el deporte más popular. Sin embargo, todos los expertos consultados concuerdan en que Costa Rica está perdiendo el partido que definirá el futuro del “deporte rey” para las próximas décadas.