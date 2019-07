Hay otros platillos cuya creación no fue tan sencilla. Tal es el caso del patataco “Este es algo que no existe en el mundo, es único y es nuestro. La gente nos decía que no íbamos a lograr doblar la tortilla de plátano. Tuvimos que hacer muchas pruebas y nos costó, pero lo logramos y ahora tenemos algo que no puede encontrar en ningún otro lado”, dice María con orgullo.