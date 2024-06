París 2024 promete los juegos olímpicos más sostenibles: esta es la propuesta y las críticas

Los Juegos Olímpicos París 2024 comenzarán el próximo 26 de julio, los Paralímpicos lo harán un mes después, el 28 de agosto. Ambos vienen con una promesa: ser los más sostenibles y ecológicos hasta el momento. Su meta está definida: reducir a la mitad, o menos, la huella de carbono de las ediciones anteriores.

¿Cómo lo harán? La Nación conversó con Samuel Ducroquet, embajador del Deporte en Francia durante una actividad con periodistas latinoamericanos en el país europeo. Además, este diario hizo un recorrido por algunos de los lugares donde hay obras destinadas a convertirse en sitios de competición y revisó lo dicho por los críticos de la propuesta.

“La sostenibilidad es un pilar esencial. Es un compromiso con el clima, con el planeta”, precisó Ducroquet.

El embajador sabe que no es fácil. Un análisis publicado en la revista Nature Sustainability, en 2021, expuso que cada edición de los Juegos Olímpicos había aumentado la huella de carbono en comparación con el evento anterior. Esta huella se mide según diferentes variables, como los desplazamientos entre un lugar y otro, la infraestructura y construcción de los estadios y espacios para las competiciones y operaciones de otro tipo, como el alojamiento, seguridad y comidas. A esto se le debe añadir, en una categoría aparte, el manejo de los residuos sólidos.

De acuerdo con aquel análisis, para tener sostenibilidad en un evento deportivo como este deben cumplirse tres variables: reducir grandemente la magnitud de la fiesta deportiva, rotarla en las mismas ciudades y tener sus estándares independientes que lo fiscalicen.

“Cada juego olímpico se jacta de ser sostenible, pero falla al no proveer una definición coherente o un modelo para ser sometido a evaluadores independientes”, cita el artículo.

El ayuntamiento de París se viste con los colores y logos de París 2024. Fotografía: Irene Rodríguez Salas

Ducroquet lo cree posible. Se partió de la meta de la huella de carbono de los juegos en Río de Janeiro 2016, que dejaron 3,5 millones de toneladas de CO2. La meta es reducirla a 1,5 millones de toneladas. Los juegos de Japón 2021 no fueron tomados en cuenta, dado que, por realizarse durante la pandemia, no permitieron público.

Para medir la huella idearon una herramienta de la cual no dieron mayores detalles. La ambición va más allá, incluso en su sitio web insisten en que todas las emisiones que no puedan evitarse serán compensadas. Para ello se trazaron proyectos que están en marcha desde 2021, estas iniciativas son tanto medioambientales como sociales y abarcan los cinco continentes. La meta es convertirse en el primer acontecimiento deportivo internacional que compensa más emisiones de las que genera. Esta situación genera dudas entre algunos parisinos y especialistas en ecología.

Antes de explorar las dudas es importante ver cómo pretenden los organizadores convertirse en los más sostenibles. Estos son los pilares:

Transporte hacia los juegos olímpicos

Una de las principales formas de emisión de carbono son los medios de transporte. La estrategia de París 2024 es que todos los lugares donde se celebran eventos deportivos sean accesibles a través del metro y otras formas de transporte público. El metro tiene habilitadas cuatro nuevas rutas, con 68 nuevas estaciones y amplió las rutas 11 y 14.

También hay una ciclovía que recorre cientos de kilómetros, pues abarca no solo los centros deportivos, también otros puntos turísticos.

Todo esto es alabado incluso por los más críticos, ya que mejorará el transporte público una vez concluidas las justas, pero no está exento de bemoles. Uno de ellos son los eventos de surf, que se harán muy lejos de la capital francesa. El destino de estas competiciones será Tahití, lo cual dificulta la llegada de muchos de los espectadores e implicaría una mayor huella ecológica para quien quiera transportarse.

Energía eléctrica en París 2024

“Los Juegos serán alimentados por energías renovables”, enfatizó Ducroquet, pero esto es más difícil de lo que parece.

Normalmente, eventos de la magnitud de los Juegos Olímpicos contaban con sus propios generadores eléctricos para alimentarse. En este caso, todas las instalaciones olímpicas estarán conectadas a la red eléctrica pública. De allí se valdrán de paneles solares (los cuales podrán ser provechosos en pleno verano parisino) y granjas eólicas.

Ante la magnitud de las justas, debe irse más allá. En una entrevista con la RFI, Georgina Grenon, directora de Excelencia Medioambiental del comité organizador de las justas, señaló que se prevé conectar las sedes de las competiciones a terminales eléctricas de eventos. Este año se instalaron seis terminales similares.

“Este sistema permite reducir las emisiones de CO2 en un 90%, mejora la calidad del aire y reduce la contaminación acústica. Por ejemplo, para un acontecimiento de tres días, un generador puede funcionar 24 horas y consumir 1.200 litros de combustible. Para el mismo evento, la red eléctrica ahorra tres toneladas de CO2″, expresó.

La política de energía también implica no tener aire acondicionado en la Villa Olímpica. Ducroquet lo ve como un compromiso a nivel económico y ambiental. Sin embargo, esto genera dudas en medio del verano francés. Julio y agosto son los meses más calurosos en París, con temperaturas que difícilmente bajan los 24 ° C, pero en ocasiones extremas han llegado a 40 ° C.

El embajador destacó que los atletas estarán en buenas condiciones. Afirmó que las villas fueron construidas para soportar temperaturas extremas y cuentan con la ventilación necesaria y con sistemas de circulación de aire.

“La villa está concebida para tener enfriamiento natural”, subrayó.

Infraestructura para darle forma a París 2024

Milagro Mena es una de las costarricenses que estará en París 2024. Ella participará el 4 de agosto en la prueba femenina de fondo en carretera. (Prensa Fecoci)

El impacto de nuevas construcciones también puede afectar la huella ecológica. La Organización de París 2024 aseguró que el 95% de las instalaciones ya estaban construidas.

El embajador destacó que solo se construyeron dos facilidades: una es el área donde estará gimnasia rítmica, bádminton y el muro para escalar, el otro es el centro acuático. Este segundo lugar se encuentra en una de las zonas con mayor pobreza de París, por lo que, según Ducroquet, será un centro que la comunidad pueda aprovechar para después.

“Estos lugares carecen de infraestructura deportiva y ya la tendrán. No solo se trata de sostenibilidad ambiental, también social”, puntualizó.

A esto se le debe añadir la Villa Olímpica, donde se hospedarán los atletas, que posteriormente se transformará en apartamentos y oficinas. Para ello se utilizó madera y materiales reciclados, con lo que, de acuerdo con los organizadores, se redujo un 30% la huella de carbono proveniente de la infraestructura.

El reclamo viene, nuevamente, con las competencias de surf en Tahití. La decisión implicó la construcción de un nuevo mirador en el arrecife de Teahupo, pero grupos ecologistas temen que pueda dañar la vida marina.

Alimentación en las Olimpíadas

La Asamblea Nacional de París ya está vestida con diversos motivos alusivos a los Juegos Olímpicos París 2024. Fotografía: Santiago Giraldo

La logística de la alimentación también es vital para la sostenibilidad. El embajador manifestó que los insumos son de productores locales o cercanos, además de que hay más opciones vegetarianas o con menos carne para evitar la huella impuesta por el ganado.

El 60% de los alimentos serán “basados en plantas” y el 80% serán de producción local, según declaró Philipp Würz, el jefe de catering de los Juegos a The Independent.

No obstante, se tiene control de los alimentos dados a los atletas y de la mayoría de los vendidos en los eventos, pero no así de los que pueden conseguirse en las afueras de los sitios olímpicos ni en otros sitios de París, donde las personas que asistan a los Juegos también acudirán.

Residuos olímpicos

Los Juegos Paralímpicos se darán justo después de los Juegos Olímpicos en París. Sherman Guity será de los representantes nacionales. Su deseo es ganar dos medallas de oro para Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)

Un evento que convoca 10.500 atletas, 10.000 periodistas, 4.500 personas de equipo de apoyo y 16 millones de espectadores (tomando en cuenta los diferentes días de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos) genera gran cantidad de residuos sólidos. Ducroquet confirmó a La Nación que este es de los puntos más importantes y que es uno de los mayores desafíos.

Aunque esta no es parte de las estrategias para bajar la huella de carbono, el buen manejo de los desechos es clave para unas justas sostenibles y amigables con el ambiente.

El embajador indicó que se está recurriendo a materiales y productos reciclados, hasta donde sea posible. También se está limitando el plástico de un solo uso, reconoció que esto no será posible en un 100%, pero sí se bajará al mínimo.

En cuanto a la disposición de los residuos, las personas encontrarán basureros rotulados en varios idiomas con los distintos tipos de reciclaje. Estos estarán dispuestos en los sitios de competición, villas olímpicas y alrededores, pero también en los diferentes puntos de camino a los sitios, por lo que reforzarán los que ya están en estaciones de metro y otros sitios públicos.

Las críticas

Samuel Ducroquet es el embajador del Deporte de Francia.

La principal crítica a la apuesta sobre la sostenibilidad es que los organizadores no han sido claros acerca de la metodología para el cálculo de las emisiones de carbono y de la forma en la que se medirán las compensaciones.

Madeleine Orr, experta en ecología del deporte y profesora de la Universidad de Loughborough, en Reino Unido, dijo a la cadena EuroNews que la compensación sí es una opción aceptable, pero eso no necesariamente implica unos Juegos sostenibles.

“Incluso si lo hicieran todo bien, un acontecimiento internacional de esta magnitud no puede ser totalmente sostenible. El acontecimiento más sostenible es el que no ocurre”, detalló.

Lindsay Otis Nilles, de la organización Carbon Market Watch, coincidió: “Decir que un evento como este tiene un impacto positivo en el clima es engañoso”, sostuvo a EuroNews.

“El acontecimiento por sí mismo genera gases de efecto invernadero que son malos para el clima. El apoyo económico de los organizadores a proyectos externos no lo cambia”, concluyó.

Sin embargo, los ambientalistas son conscientes de que, aunque no todo llegue a ser tan perfecto como los organizadores lo hagan notar, el impacto ambiental sí se reducirá en relación con lo visto en juegos anteriores y sentará precedentes para los siguientes.