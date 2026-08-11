Revista Dominical

Para combatir la pobreza hay que saber qué es: Entrevista con una experta en redefinirla

El Índice de Pobre Multidimensional que utiliza Costa Rica nació en su laboratorio... pero aún falta mucho por conocer

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Por Fernando Chaves Espinach
Sabina Alkire, académica británica de Oxford Poverty and Human Development Initiative
Sabina Alkire, académica británica de Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI), en la Universidad Latina, San Pedro de Montes de Oca. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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