Operación chancho de monte: la misión que cruzó bosques y mares para llevar una especie a casa

Este es el artilugio que se utilizó para la captura de los chanchos cariblancos en Puntarenas.

Guido Saborío tenía ese estrés que te hace morderte el labio o el cachete. Ese que te hace querer encender un cigarro aunque nunca hayás fumado. El estrés que te hace pensar que, detrás de una decisión, hay mucho dinero, mucho tiempo, muchas emociones invertidas.

Desde una habitación cerrada, a varios kilómetros de la trampa, Guido observa una cámara que transmite en tiempo real. En la pantalla, un grupo de chanchos de monte come con tranquilidad. Lo que los animales no saben es que el alimento, colocado pacientemente durante meses, esconde el mecanismo que permitirá capturarlos.

Reintroducción del chancho de monte en el Parque Nacional Piedras Blancas

Esta, es de esas veces, en que atrapar está bueno, aunque al comienzo no lo parezca. El artilugio es para capturar 13 chanchos cariblancos cuya existencia está amenazada en Puerto Jiménez. Guido, biólogo de formación, encabeza a un grupo investigadores de la ONG Conservación de Osa que han planeado por años este momento.

Así que sí, Guido suda, se seca la frente. Está esperando dar la orden de “cerrar la puerta” como si Napoleón erigiera su mano hasta que ve al grupo de cerdos lo suficientemente dentro de la red y se anima. “Hagámoslo”, dice.

Desde una computadora a kilómetros de distancia se oprime la tecla y la compuerta se sella.

El chancho de monte es una de las especies de mamíferos más amenazadas de Costa Rica y cumple un papel clave en el ecosistema. (Osa Conservation/Cortesía)

Durante más de 18 años, los chanchos de monte desaparecieron del Parque Nacional Piedras Blancas. Con ellos desapareció una de las especies más importantes del bosque y una de las principales presas del jaguar. El ecosistema siguió existiendo, pero ya no funcionaba igual.

Ahora, un grupo de biólogos, veterinarios y conservacionistas intenta revertir esa ausencia transportando chanchos de Puerto Jiménez hasta Piedras Blancas (unos 78 kilómetros en el sur del país).

La operación tiene algo de contradicción: para devolverle la libertad a los chanchos de monte, primero hay que quitársela.

Una misión de vanguardia

Los animales fueron trasladados por tierra y mar desde Puerto Jiménez hasta su nuevo hogar en el sur del país. (Osa Conservation/Cortesía)

Guido tiene todas estas ideas en la cabeza mientras despliega esta compleja estrategia porque, irónicamente, cerrar la compuerta apenas era el comienzo.

Apenas asegurados los trece chanchos de monte, el equipo de 5 investigadores caminó hasta el corral improvisado en medio del bosque. Allí comenzó una operación que Costa Rica nunca había intentado con mamíferos de esta escala.

Quienes terminan de firmar la misión son los investigadores Allan Brenes, Dennise Ortiz, Caleb Quispe y Diego Rolim.

Uno a uno, introdujeron a los animales en cajas especiales de transporte bajo supervisión veterinaria con rapidez, pero sin provocarles más estrés del necesario.

Y de allí, empezó el viaje. Los vehículos avanzaron decenas de kilómetros hacia el sur entre piedras, lodo, matorrales. El camión sorteaba todos los imprevistos habituales de la ruralidad con la consigna de no brincar demasiado, de no sacudir demasiado los compensadores para que los cerdos no se estresaran. De nuevo, Guido y compañía volvieron al estatus inicial: al sudor, a los ojos vidriosos, a mirar sus muñecas una y otra vez para asegurarse de no tardar demasiado entre un punto y otro para que los animales no se vieran afectados mentalmente y su nueva casa no estuviera caracterizada por el trauma.

Todo iba según el plan hasta que, pasada la hora, llegaron hasta Golfo Dulce y una intersección donde la calle se acababa. Allí, al pie de la azulina bahía esperaban unas lanchas en las cuales tuvieron que dividirse y abrazar los encierros de los chanchos hasta ser embarcados.

Cada individuo fue movilizado en lanchas para poder llegar a su nuevo hogar y que contribuyan a equilibrar los espacios naturales. (Osa Conservation/Cortesía)

Se venía más. La aventura ahora era marítima: navegaron y navegaron, pasaron más y más minutos (¿cuántos? Guido no puede recordar. Su cabeza tenía demasiado encima) hasta que vieron el borde que da la bienvenida al Parque Nacional Piedras Blancas.

Aunque, tal vez, bienvenida es una palabra muy generosa para el escenario. Este Parque Nacional de follaje voluminoso, de bosque muy húmedo tropical, tremendamente verde, tremendamente atractivo, lastimosamente no cuenta con los más accesibles senderos (del tipo turístico) por lo que el recorrido debía continuarse a pie. Pero no sería una caminata cualquiera. Sería una caminata con chanchos al hombro.

Cabe nuevamente, volver a imaginar la quijada tensada, la frente sudorosa, pero ahora había que sumar algo más: los hombros sosteniendo con toda su fuerza el peso de cada chancho de aproximadamente 24 kilogramos, mientras el clima de Piedras Blancas empezaba a acariciar sus cuerpos con sus índices de calor de 30° C, pero al menos ligeramente fresco por su condición de rocío intermitente.

Cada chancho fue transportado en condiciones controladas para reducir el estrés durante el recorrido. (Osa Conservation/Cortesía)

Con las cajas al hombro, guardaparques, veterinarios y biólogos caminaron cerca de dos kilómetros por senderos donde no existe ningún camino vehicular. “Todo el traslado duró de las tres de la tarde a las seis de la mañana del día siguiente”, recuerda Guido Saborío. “Cuando llegamos a la playa todavía había que cargar los animales al hombro y meterlos al bosque. No hay camino. Hubo que hacerlo entre guardaparques y el equipo técnico”.

El esfuerzo parecía desproporcionado para trece animales, pero para Saborío el objetivo siempre fue mucho más grande que ese número.

La razón tiene que ver con el delicado equilibrio del bosque. El chancho de monte no es solo uno de los mamíferos más emblemáticos del sur de Costa Rica; también es una pieza clave de la cadena alimentaria. Vive en grupos numerosos, remueve el suelo mientras busca alimento y ayuda a dispersar semillas. Además, constituye una de las presas favoritas del jaguar, el 99% de su dieta es de frutos y plantas y también crea bañaderos que son usados por otras especies.

Su desaparición de Piedras Blancas hace casi dos décadas no solo significó la pérdida de una especie, sino la ausencia de una función ecológica: sin poblaciones saludables de chanchos de monte, los grandes depredadores tienen menos alimento disponible y el ecosistema pierde parte de la compleja red de relaciones que lo mantiene en equilibrio.

No es casualidad que hoy los avistamientos de jaguar en el parque sean escasos. La apuesta de los conservacionistas es que, con el regreso de los chanchos, también comiencen a recuperarse procesos naturales que llevan años debilitados.

La estratagema

Estos chanchos animales sociales que se encuentran en manadas de gran tamaño lo que se cree está relacionado con mejorar la búsqueda de alimento y la defensa del grupo. Un número tan grande de individuos requiere una gran cantidad de biomasa para poder alimentarse así que requiere grandes áreas de bosque. (Osa Conservation/Cortesía)

Durante dos años, Guido y su equipo monitorearon la población de chanchos de monte en Puerto Jiménez. Había que entender cómo se movían, dónde se alimentaban y cuál era la mejor manera de capturarlos sin ponerlos en riesgo.

La tecnología terminó siendo tan importante como la paciencia.

“Empezamos colocando comida en sitios específicos para que se acostumbraran a llegar”, explica Guido cuatro semanas después del traslado.

El sistema operaba a distancia. En medio del bosque instalaron paneles solares para generar energía, conectaron internet satelital y utilizaron un mecanismo modificado que permitía cerrar la compuerta remotamente “para intervenir lo menos posible”, dice.

La razón era simple: cada contacto humano aumenta el riesgo de que una operación de este tipo fracase. Por eso, al llegar a Piedras Blancas, los animales tampoco fueron liberados inmediatamente.

La operación involucró años de planificación y coordinación entre científicos, veterinarios y guardaparques, quienes celebraron el hito. (Osa Conservation/Osa Conservation)

Desde hace varias semanas permanecieron dentro de un recinto de preliberación construido en el parque. Allí recibieron alimento, monitoreo veterinario y el mínimo contacto posible con personas.

La estrategia responde a evidencia científica.

“Cuando uno captura un animal y lo suelta inmediatamente en otro sitio, sale asustado. Corre sin rumbo, se mueve de forma errática y eso aumenta muchísimo el riesgo de mortalidad”, explica Saborío. “La idea es que se acostumbren al lugar. Así cuando abramos las puertas no van a salir huyendo. Van a empezar a explorar”.

El bosque que vuelve

Los cerdos cariblancos miran con curiosidad su nuevo hogar: un parque nacional que se plantea potenciar como sitio turístico. (Osa Conservation/Osa)

Carlos Manuel Rodríguez ve en los trece chanchos de monte algo más que una reintroducción de fauna. Ve un cambio de época.

Sentado en su oficina, casi un mes después de aquel titánico traslado, el exministro de Ambiente (en tres ocasiones) y hoy Director Ejecutivo de Conservación de Osa compara el proyecto con otra batalla que Costa Rica libró hace varias décadas.

“Esto me recuerda muchísimo la situación en la que nos encontrábamos hace 30 o 35 años, cuando detener la deforestación parecía imposible”, dice. “En aquel momento creíamos que lo único que podíamos hacer era proteger algunos bosques y crear parques nacionales. Hoy no solo detuvimos la deforestación, sino que duplicamos la cobertura forestal del país”.

Para Rodríguez, la captura y traslado de los chanchos de monte pertenece a esa misma categoría de metas que alguna vez parecieron inalcanzables.

“Hace unos años esto solo se veía en televisión. Uno escuchaba de la reintroducción del rinoceronte en África, del bisonte europeo o del lobo en Yellowstone. Eran cosas que ocurrían en países desarrollados. Hoy una organización costarricense está haciendo un trabajo tremendamente complejo para recuperar una especie clave de nuestros ecosistemas”.

La diferencia es que la conservación ya no consiste únicamente en evitar pérdidas. Ahora también implica reparar.

“Yo les digo a mis hijos que probablemente yo pertenezco a la última generación que trabajó en conservación. Ellos pertenecerán a la generación de la restauración”.

La frase parece una exageración hasta que enumera ejemplos. En Guanacaste, donde décadas atrás predominaban los potreros, hoy existen bosques maduros donde volvieron a aparecer jaguares, dantas y otras especies que habían desaparecido. Para Rodríguez, el siguiente paso lógico es recuperar también a los animales que ya no están.

Por eso el proyecto del chancho de monte podría ser apenas el comienzo. “Esperamos que esta sea la primera de muchas reintroducciones. Si tiene éxito, podríamos pensar en otras especies como el oso hormiguero gigante o incluso el águila arpía”.

El chancho de monte sigue siendo una de las especies de mamíferos más amenazadas del país. La cacería continúa siendo una amenaza constante.

Rodríguez todavía recuerda una patrulla realizada cuando era ministro de Ambiente.

“Entramos a un campamento de cazadores en Corcovado y encontramos ocho cabezas de chanchos de monte colgadas. Los animales estaban destazados. Esa imagen nunca se me olvidó”. En medio del recuerdo, Rodríguez hace una pausa. “Pensar que un animal tan importante para el bosque terminaba convertido en bocas para un bar de la zona sur es muy duro”.

Estas son imágenes del momento exacto en que se abre el portón paral iberar a los cerdos en Piedras Blancas. (Osa Conservation/Osa)

Los cerdos deciden echar un vistazo antes de explorar su nueva casa, donde esperan repoblar su especie. (Osa Conservation/Osa)

Quizá por eso le resulta inevitable imaginar qué dirían los propios animales si pudieran hablar.

“Probablemente nos dirían: no sean tontos, no nos maten. Somos aliados del bosque. Ayudamos a mantener ecosistemas saludables, los mismos que les dan agua, biodiversidad y capacidad para adaptarse al cambio climático”.

El 10 de junio, a eso de las once de la mañana, Guido me envía el mensaje final. Ya está, dice. Y allí aparecen los vídeos: los chanchos cariblancos caminando por su nuevo hogar, abriéndose camino al frondoso Piedras Blancas, 18 años después de que la especie desapareciera del parque. Para quienes trabajaron en esta misión durante años, es el final de un viaje. Y quizá, en la de menos, el comienzo de otro.