Revista Dominical

Operación chancho de monte: la misión que cruzó bosques y mares para llevar una especie a casa

La captura duró segundos. El regreso tomó años. Esta es la historia de una misión científica que busca restaurar un ecosistema incompleto desde hace 18 años.

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Por Jorge Arturo Mora
13 chanchos de monte son trasladados para recuperar el ecosistema del Parque Nacional Piedras Blancas
Este es el artilugio que se utilizó para la captura de los chanchos cariblancos en Puntarenas. (Osa Conservation/Cortesía)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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