El País

Costa Rica figura entre los países más bellos del mundo, según prestigiosa revista internacional de viajes

La biodiversidad, los parques nacionales y los paisajes costarricenses llevaron al país a figurar entre los más bellos del mundo. Vea qué destacó una publicación especializada en viajes

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Por Silvia Ureña Corrales
Un ranking internacional de 'Condé Nast Traveler' incluyó a Costa Rica entre los países más bellos del mundo por su naturaleza, playas y áreas protegidas.







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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