Costa Rica figura entre los países más bellos del mundo, según prestigiosa revista internacional de viajes

Un ranking internacional de 'Condé Nast Traveler' incluyó a Costa Rica entre los países más bellos del mundo por su naturaleza, playas y áreas protegidas.

Costa Rica volvió a aparecer en los radares del turismo internacional. El país fue incluido en una lista de los países más bellos del mundo elaborada por la revista especializada Condé Nast Traveler, una de las publicaciones de viajes más reconocidas a nivel global.

La selección reúne destinos de todos los continentes por sus paisajes naturales, patrimonio cultural y experiencias turísticas.

En el caso costarricense, la publicación resaltó la combinación de biodiversidad, playas, volcanes y áreas protegidas que convierten al territorio nacional en uno de los referentes mundiales del turismo de naturaleza.

“Es fácil sumergirse en la pura vida cuando te rodean el agua de las cascadas, las costas desiertas y las playas protegidas de Costa Rica. De hecho, más de un cuarto del país disfruta de algún tipo de protección medioambiental", señala el reportaje.

La conservación ambiental también figura entre los elementos que distinguen a Costa Rica frente a otros destinos.

La publicación destacó además la variedad de experiencias que ofrece el territorio nacional, desde playas en el Caribe y el Pacífico hasta bosques nubosos, volcanes activos y destinos reconocidos para la observación de fauna.

La lista incluye a otras naciones reconocidas por sus paisajes y riqueza natural. Entre ellas aparece China, que sobresale por sus 56 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y por escenarios como el Parque Geológico Nacional Zhangye, famoso por sus montañas multicolores.

También figura Australia, donde la revista resaltó la Gran Barrera de Coral, el monolito de Uluru y los paisajes de Tasmania. En América Latina fueron seleccionados países como Brasil, por las cataratas de Iguazú y la Amazonía; México, por sus parques nacionales y diversidad geográfica; y Perú, hogar de Machu Picchu y algunos de los paisajes más emblemáticos de los Andes.

Otros destinos incluidos en el ranking son India, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Francia, Indonesia, Japón, Sudáfrica y Tanzania, entre otros. La publicación indicó que la selección toma en cuenta tanto maravillas naturales como espacios culturales y patrimoniales que justifican viajes de larga distancia.

El turismo de naturaleza continúa siendo uno de los principales motores de la imagen internacional de Costa Rica. La presencia en este tipo de rankings refuerza la visibilidad del país ante potenciales visitantes.