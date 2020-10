“Una cosa que yo aprendí desde que me casé con él, que era tan pero tan bueno y alegre --el alma de la fiesta siempre aunque nunca desalineado de sus prédicas religiosas-- fue que al final no importaba quien tenía la razón en alguna tontera de la convivencia, eso me queda a mí el en corazón de lo más bonito, que sin saber lo que nos iba a pasar, aunque igual sabíamos y sabemos que todos nos vamos a morir, no gastamos tiempo en discusiones nunca, ninguna relación es perfecta pero nosotros aprovechamos la madurez y vivir nuestros años lo mejor y más contentos…”, relata Cristina.