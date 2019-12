Elegancia, liberación y atemporalidad. Con sus trazos este polifacético diseñador innovó en todos los aspectos. No solo mantuvo la liberación de la mujer que profesó Coco, la llevó a otro nivel mediante la mezcla de feminidad y sensualidad, con el estilo tomboy. Además, fue pionero al incorporar elementos únicos dentro de sus colecciones, desde el estilo normcore hasta el athleisure y, por supuesto, llevar tenis con vestidos elegantes. A la vez, creó ignorando el paso del tiempo, apostando por la eternidad, razón por la cual los looks de Lagerfeld no pasan de moda.