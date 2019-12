El actor interpretó a Chewie a partir de 1977 en el filme Star Wars: Episode IV - A New Hope. Posterior a ello fue componente fijo del elenco de Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980), Star Wars: Episode VI-Return of the Jedi (1983), Star Wars: Episode III-Revenge of the Sith (2005), y Star Wars: Episodio VII-The Force Awakens (2015). En los filmes más recientes, el actor no pudo participar por su avanzada edad.