“Me quitaron la parte izquierda de la lengua y el mismo doctor me dijo que me tenían que poner un injerto para ver si podía continuar hablando. Le decía al doctor que yo hablaba hasta por debajo de las orejas, que él no me podía hacerme eso. En esa etapa me impactaron tanto los mensajitos que me hacían llegar las muchachas desde el Vilma Curling. Muchas me llamaban y me decían que habían aprovechado los minutos que tenían para hablar con sus familias para llamarme y solo manifestarme que se estaban portando bien, que estaban yendo a misa y orando mucho por mí. Mucha gente puede pensar que qué van a valer esas oraciones, pero yo me recuperé y sigo hablando tanto como siempre, esos gestos son solo muestras del cariño que uno encuentra en estas personas”, relata.