‘Nuestro presidente quiere que desaparezcan el Poder Judicial y la Asamblea’, afirma Gloria Navas

A medida que la violencia se agrava en Costa Rica, el discurso confrontativo entre los tres poderes del Estado se intensifica. En más de una ocasión, el presidente Rodrigo Chaves ha arremetido directamente contra diputados como Gloria Navas, quien ha contestado con cuestionamientos hacia la gestión del mandatario.

Hoy, como una de las voces más contundentes de la oposición, la legisladora considera que el discurso del Poder Ejecutivo es “lesivo” y “populista” por su intento de debilitar al Poder Judicial y a la Asamblea Legislativa. A pesar del panorama polarizado, se mantiene optimista; en su opinión, el pueblo costarricense es “sencillo, pero no tonto”.

– ¿Cree que hay un riesgo real de que la independencia de poderes se vea comprometida? De ser así, ¿cómo se debe actuar para evitarlo?

– Nosotros tenemos una institucionalidad muy eficaz. Eso se desprende de la misma pretensión que tuvo esa convocatoria (contra el Fiscal General Carlo Díaz), porque a la gente que entrevistaban no sabían por qué estaban ahí. El discurso del presidente fue un discurso de odio, trató al Poder Judicial de ratas. Ese mensaje es populista y lesivo.

“Por eso tengo este libro a mano (Cómo mueren las democracias de Daniel Ziblatt y Steven Levitsky). Como se manipulan las democracias es un fenómeno que tenemos en Latinoamérica. Las personas electas llegan por un medio democrático a través de una votación, pero una vez que están en el poder no quieren salir. Ejemplos: Daniel Ortega, Nicolás Maduro, Nayib Bukele y lo que quiere ser nuestro presidente. Él quiere que desaparezca el Poder Judicial y desaparezca la Asamblea Legislativa.

“¿Y cómo quiere que desaparezca? Dice ‘yo quiero llegar con más de 38 diputados para cambiar la constitución’, cuando las constituciones se cambian cuando hay un golpe de Estado. La pretensión de este gobierno es deshacer la división de poderes, pero por más que este señor pretenda un desastre para tener el poder, su discurso de todos los miércoles va dirigido a una crítica destructiva y a torcer la voluntad de la población. Él dice que todo está muy bien, pero esa no es la realidad. La canasta básica está cada vez más cara, la gasolina sube.

“A pesar del esfuerzo que está haciendo este gobierno para desarmar y desbaratar nuestra democracia, creo que no lo van a lograr. Nosotros estamos aquí para pelear hasta que salgamos y afuera en lo que Dios mande. Confío en la inteligencia del costarricense. Nuestro pueblo es sencillo, pero no tonto“.

“La pretensión de este gobierno es deshacer la división de poderes, pero creo que Costa Rica es privilegiado porque tenemos un sistema muy fuerte”.

'El general de las mil batallas', 'Cómo mueren las democracias' y 'Ciencia y secretos para acabar con el crimen violento' son tres de los libros que Gloria Navas lee en la actualidad. (Albert Marín/Entrevista a Gloria Navas para Revista Dominical.)

– Mucho se habla de defender la institucionalidad, pero la ciudadanía a menudo no entiende claramente qué implica este concepto. ¿Cree que este discurso es efectivo o se debería buscar otra estrategia para conectar mejor con la gente?

– Ese tema tiene contenido, por supuesto. Sin el contenido no avanzamos. Echarnos el discurso con una buena palabrería es totalmente insuficiente y a veces hasta lesivo porque suena engañoso.

“En la Asamblea Legislativa, y lo digo con todo respeto, también se pierde mucho tiempo. Muchos discursos vacíos, una gran discusión que no lleva a ningún lado. Si uno hace un esfuerzo por decir alguna cosa correcta, eso es positivo, pero vea las consecuencias. Yo he tratado de defender las libertades y explicarle a la población, pero cuando intervengo me dicen que estoy promoviendo la criminalidad.

“Es importante que los padres de familia eduquen a sus hijos. Estudiar la Biblia es fundamental, pero también enseñarles cuáles son sus derechos y obligaciones como ciudadanos. Con la bondad de Dios las personas pueden aprender, pero hay que introducir otros temas a la par de la fe, como hacer concursos de debates sobre qué es la democracia. Hay que escucharlos, entender por qué piensan de esa manera, por qué no dan importancia a un asunto y a otros sí”.

