Natalia Díaz sobre proyecto del PLN para jornadas 4-3: ‘Es absurdo, no sé cómo Uccaep lo ve bien’

La exdiputada y exministra de la Presidencia, Natalia Díaz, criticó el proyecto de ley presentado por el Partido Liberación Nacional (PLN) para las jornadas extraordinarias 4-3. La candidata presidencial por Unidos Podemos (UP) aseguró que la propuesta es “absurda” y cuestionó que cuente con el respaldo de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).

Tanto el candidato presidencial liberacionista, Álvaro Ramos, como la bancada del PLN, proponen que cada empresa tenga que realizar una votación interna entre sus empleados, antes de aplicar estas jornadas de 12 horas. Para ser aprobada, se necesitarán los votos de la mitad más uno de los trabajadores. En caso de no alcanzarse esa mayoría, la empresa puede realizar una nueva votación dentro de los seis meses siguientes.

Díaz admitió que ella apoya la aplicación de jornadas extraordinarias, sin embargo, consideró que Liberación Nacional está tratando de quedarle bien a todos los sectores, y afirmó que la propuesta traería inseguridad jurídica a las empresas. La exministra se refirió al tema en una entrevista con Revista Dominical.

― Ahora que mencionó jornadas de 12 horas, el miércoles 25 de junio el PLN propuso que estas jornadas se voten dentro de las empresas. ¿Apoya las jornadas de 12 horas?

― Por supuesto que apoyo las jornadas. Se puede encontrar la voluntad para sacar 38 votos. Va a ser difícil, porque habrá oposición, pero al final, si nos ponemos a buscar esos votos, tengo la certeza de que pueden estar y cuentan con mi apoyo porque es una necesidad para el empleo.

“Recuerden que es una medida voluntaria para ciertas industrias. Quieren hacerlo ver como que es una explotación laboral o una medida obligatoria. Es para muy pocas empresas que tienen producción continua, que pagan bien, que ayudan a sus colaboradores a salir adelante, que los apoyan. Entonces, quieren hacer ver esto como algo que no es”.

― ¿Le parece viable la propuesta del PLN? ¿Tiene sentido hacer una votación?

― Me parece un absurdo. No le encuentro ningún sentido a esa propuesta. Yo no entiendo cómo Uccaep (Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado) puede ver eso bien, no sé qué fue la conversación que tuvieron. Si eso es así, me preocupa muchísimo.

“Me preocupa muchísimo que eso sea viable, porque eso lo que hace es dar poca seguridad jurídica en el país para invertir. ¿Cómo va a decir usted que cada 6 meses tiene que someterse a votación? ¿En qué cabeza? ¿Cómo se va a implementar eso? Si usted está en una empresa de ese nivel, usted sabe a lo que va.

“Pero es voluntario, no lo están obligando, si no quiere estar en esa jornada no hay forma de que lo obliguen. Obviamente, si usted no está ahí, tendrá que buscar otro trabajo, de acuerdo. Pero la empresa no lo obliga a usted. No le encuentro ningún sentido, es ser paños tibios y no entrarle al problema de raíz. Si quieren que esto sirve, tienen que hacer la ley bien“.

― ¿Deberían posicionarse?

― Sí, posicionarse como país. Esto es vergonzoso. Diga sí o no. Si usted Liberación Nacional no quiere, diga no, y entonces veré qué posición tomará el sector empresarial. Pero ese punto medio a mí no me parece viable. Es quedarle bien a todo mundo, sin quedarle bien a nadie.

“No tiene ni pies ni cabeza. Al final, la decisión tiene que ser de la empresa que arriesga, que invierte. La gente también tiene derecho a elegir en qué empresa quiere trabajar. Yo vengo del sector privado, he trabajado en transnacionales, y sé que las condiciones ahí son muy buenas. Esas empresas apoyan a su personal, les ayudan a formarse, les pagan las carreras. No tergiversemos la información, es una falta de respeto completa. Necesitamos de esas fuentes de trabajo.

“O toman la decisión valiente, o si no, opónganse, como el Frente Amplio, y que el país juzgue quiénes son enemigos“.