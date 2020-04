“Había que ver qué tenían para medicarlos y evaluarlos. Me di cuenta de que no había nada. No tenían ninguna condición específica. Lo que sucedía era que no les daban la atención en la casa y por eso los infantes trataban de generarla, pues ellos trabajaban y se quedaban en casa con gente que tal vez no les daba esa ayuda. A partir de ahí dije que tenía que hacer algo pero no yo sola, sino crear algo que impulse y ayude a las mamás. Porque una realidad es que mamá y papá tienen que salir a trabajar”, contó.