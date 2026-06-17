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Mundial 2026: El primer ministro asesinado que ‘aparecerá’ en el Congo vs. Portugal

Patrice Lumumba, el primer líder político de Congo tras su independencia de Bélgica, fue asesinado y descompuesto en ácido en 1961 a los 35 años, solo apareció su diente de oro; sin embargo, su espíritu acompañará a Los Leopardos

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Por Roger Bolaños Vargas y AFP
Michel Kuka Mboladinga, simpatizante de la República Democrática del Congo, rinde homenaje al fallecido primer ministro de la República Democrática del Congo, Patrice Lumumba, permaneciendo inmóvil antes del partido de octavos de final de la Copa Africana de Naciones (CAN) entre Argelia y la República Democrática del Congo en el estadio Príncipe Moulay El Hassan de Rabat, el 6 de enero de 2026.
Michel Kuka Mboladinga, simpatizante de la República Democrática del Congo, rinde homenaje al fallecido primer ministro de la República Democrática del Congo, Patrice Lumumba, permaneciendo inmóvil durante un partido el 6 de enero de 2026. (GABRIEL BOUYS/AFP)







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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

AFP

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