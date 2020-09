No quiero que te sorprendas cuando nos encontremos. Sé que cada persona es diferente, pero tengo diferencias craneofaciales. Eso significa que me veo diferente a la mayoría de los niños. Puede que hayas leído el libro La lección de August. Si lo has hecho, entonces ya sabes un poco sobre mí. Me parezco mucho a como piensas que es Auggie Pullman. También he tenido experiencias y sentimientos similares a los que has leído sobre Auggie. He leído el libro dos veces e incluso conozco bastante bien a la autora.