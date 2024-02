Maquillaje y ‘skincare’ en niñas y adolescentes: Un dermatólogo le orienta

Es posible que si es usted mamá o papá de adolescentes, se sienta identificado con los nombres de productos de skincare y maquillaje. Es inevitable: la información llega por redes sociales, por compañeras de escuela o por familiares de edades similares que quieren la crema hidratante que le da glow (brillo) a la piel o el blush (rubor) que hace que el tono rosa o melocotón que aporta a las mejillas parezca más natural.

Si en este momento se pregunta qué está bien y qué no para complacer a su hija, conversamos con el dermatólogo general, Benjamín Hidalgo, quien trabaja desde hace cinco años en el Hospital Nacional de Niños, para aclarar todas las dudas.

El uso de filtro solar es un sí definitivo en la rutina de cuidado de la piel de cualquier persona, independientemente de su edad. (FotoDuets/Shutterstock)

Piel delicada

El profesional empezó diciendo que la piel de las niñas y niños, preadolescentes y adolescentes es bastante delicada, pues no ha madurado por completo. Para esta etapa de la vida, el especialista es tajante con los productos que sí son de uso necesario: un dermolimpiador suave y con un PH cercano al de la piel (usualmente de 5.5), así como un filtro o protector solar.

“Los preadolescentes no han empezado con cambios hormonales tradicionales, ni con la producción de sebo, que es mayor en adolescentes, en jóvenes y adultos. Al no tener mayor cantidad de sebo, la piel está más expuesta a injurias eternas. Se recomienda el dermolimpiador y filtro de protección solar porque la piel está expuesta a radiación ultravioleta. La exposición a la energía ionizante (radiación ultravioleta) en estas etapas, hace a las personas más susceptibles a riesgo de cáncer de piel al ser adultos jóvenes o adultos”, dijo Hidalgo.

El especialista mencionó que cuando la piel presenta cambios, debido a las hormonas y empiezan a aparecer el acné, los conocidos clavillos y espinillas, habría que variar un poco los productos que las adolescentes deberán usar. En esos casos sí será necesario acompañarse de un especialista en dermatología.

Es usual que en los videos de TikTok, algunas jóvenes hagan tutoriales contando qué fue eso que les funcionó a ellas. Sin embargo, hay que recordar que las características de las personas no son las mismas.

“Cuando el acné es más inflamatorio y hace pápulas, que son las pelotitas rojas, tiene tendencia a dejar cicatrices. Entonces es importante la atención por parte de un dermatólogo”, dijo.

Una rutina de 'skincare' no solo puede resultar costosa, sino que muchos de los productos de moda no son recomendados para niñas y adolescentes. (Kabardins photo/Shutterstock)

Angustia y altos costos

Volviendo al skincare, Hidalgo explica que sobre este tema en las niñas y adolescentes se ha generado cierta angustia, por lo que ven en redes sociales, donde, según explica, se habla de “prevenir el envejecimiento”.

“Se promueve el uso de moléculas, como por ejemplo el uso del ácido hialurónico. Esto no va a tener mayor problema en personas adolescentes, pero el concepto principal, como se mencionó, es que con el dermolimpiador suave y el filtro solar no va a necesitar nada más.

“Dependiendo del tipo de piel, conforme van creciendo, si se tiene piel seca, se puede usar un hidratante suave, sin fragancia y siempre con recomendación médica”, expresó el especialista, quien considera que la moda del skincare es, ante todo, una estrategia de mercadeo para “vender cosas”.

El dermatólogo dice que le preocupan estas modas en edades en las que “las inseguridades afloran y en la que hay mucha socialización entre pares”.

“Esto agrega más angustia. Estamos siendo bombardeados todos los días por este tipo de exigencias: que si no usas crema o skincare estás fuera de moda, o que incluso sos una persona sucia por no cuidarte la cara”, lamentó.

El doctor Hidalgo añade otra complejidad que tiene que ver con altos requerimientos económicos para los padres y madres, pues usualmente los productos para el cuidado de la piel que promocionan influencers y creadores de contenidos tienen precios altos.

“Los papás están entre la espada y la pared porque su niño, niña o adolescente llora porque sus amigos usan estas cosas que las redes sociales les dicen que tienen que usar. Una rutina de skincare puede superar los $150 o $200”, explicó.

Con relación a la idea de que hay que empezar a usar estos productos a edades tempranas para mantenerse jóvenes, el doctor señala que en estas etapas la única medida que puede adoptarse es protegerse del sol y no solamente con el filtro: recomienda evitar las horas picos de luz solar y además, cuando se esté expuesto directamente usar ropa protectora, anteojos y sombrero.

-Como dermatólogo, ¿cuál es su recomendación para los papás y mamás que no saben qué hacer ante las peticiones de sus hijas e hijos?

Hay que buscar salud y la salud empieza desde el comportamiento que tenemos hacia el sol, la alimentación y el cuidado; además, evitando irritantes, entre otros. Explicarles que (el skincare) no es estrictamente necesario. Hacerles saber que muchas veces tratan de vender cosas, explicarles que eso no es lo más importante de la vida, sino ser personas de bien, preocuparse de los sentimientos de los demás.

-¿A qué edad es recomendable que se inicie con el uso de maquillaje y qué tipo de maquillaje?

“A las personas adolescentes les diría que lo mejor es usarlo por periodos cortos de tiempo y si es estrictamente necesario. Además, que sean las cosas más simples, sencillas, con menor cantidad de químicos. Sin fragancias y olores”.

El especialista recomienda que el maquillaje se pruebe antes en el antebrazo o en un área pequeña del rostro para asegurarse de que no le irrite. Otra recomendación es que el producto sea fácil de lavar y no muy oleoso.

El doctor Hidalgo mencionó que en el mercado existen variedades de blush (rubor) con filtro solar, que son a base de minerales que no tienen presencia de otros químicos. Igualmente, recuerda que la recomendación es usarlo por periodos cortos de tiempo.

El tema de uso de polvos y base, insiste, son para pieles que “han madurado lo suficiente”, lo cual sucede entre los 21 y 24 años.

-¿Qué productos definitivamente no deben usar las adolescentes porque podrían resultar perjudiciales?

“Retinoides tópicos (como retinol, entre otros), exfoliante, jabones abrasivos, cepillos para rasparse la cara. En el caso de la vitamina C (que también es un producto muy buscado), que funciona como antioxidante, no sería necesaria si la persona come una dieta balanceada con frutas y verduras. Tampoco se necesita usar niacinamida porque ya la persona está usando su dermolimpiador y filtro solar”.

El dermatólogo hizo la salvedad de que pueden existir excepciones cuando un especialista así lo recomiende.

Sephora es una de las tiendas más gustadas por la generación Alfa (personas nacidas luego del 2010). Allí encuentran infinidad de marcas de maquillaje y 'skincare'. (KARSTEN MORAN)

-¿Qué hay de las mascarillas que se han puesto tanto de moda (muchas, incluso, con dibujos animados)?

Hay que revisar las sustancias de las mascarillas. Usualmente, pueden contener exfoliantes o traen sustancias que van dirigidas a tratar el tamaño de los poros o clavillos negros. Eso tampoco es necesario ni recomendable, ya que se puede irritar la piel.

“Revisar estos ingredientes es como revisar los ingredientes de lo que se va a comer. Hay que fijarse en los químicos que traen”.

-¿Cuán perjudicial resulta usar un producto para el que la piel todavía no está preparada?

Ha habido múltiples reportes en literatura dermatológica, acerca de reacción de dermatitis de contacto, quemaduras, manchas y hasta cicatrices o acné asociado al uso de productos no adecuados para la edad del paciente.

-¿Con qué tipo de productos se puede ser flexible? ¿Qué hay del agua termal, que es muy usada al inicio de las rutinas?

El efecto del agua termal sobre la piel es calmante. Usualmente, no tienen efecto nocivo. Sirve para hidratar. Son inocuas, pero es un producto caro.

-¿Recomienda alguna opción para usar tipo brillo labial?

Les recomiendo vaselina para labios, la tradicional, simple, esa da cierto brillito. Si uso protector labial con olor o fragancia, eventualmente me puedo volver alérgico y en ese caso se debe discontinuar su uso.