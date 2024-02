‘Get Ready with Me’, #SephoraKids y la moda del ‘skincare’ en la adolescencia

“Get Ready with Me (prepárate conmigo, en español) para ir al colegio”. Son las 5:30 a. m. y Valentina* madrugó para alistarse e irse a estudiar. Esta preparación incluye, además de bañarse, lavarse los dientes y desayunar, una rutina de skincare (cuidado de la piel) y también de maquillaje.

Valentina le enseña a sus 1,2 millones de seguidores en TikTok ese ritual con el que, antes de empezar con maquillaje, ella “prepara su piel”. Lo primero que hace es usar dos pinzas, una en cada sien, para que su cabello suelto no estropee lo que está por hacer. En pantalla muestra cómo se aplica agua termal en spray, posteriormente usa lo que parece un tónico, seguido de un sérum (producto que viene en presentación de gotero), crema hidratante y filtro solar. Su skincare está listo.

Llega el momento del maquillaje: Valentina se aplica un poco de corrector de ojeras, se peina las cejas con gel, aplica blush (rubor) en sus mejillas y un puntito de iluminador en la nariz. Procede a usar tinta para dar más color a sus labios y se riza las pestañas con una pinza especial y las encrespa. Es hora de partir.

Cada vez es mayor el interés de preadolescentes en el 'skincare' y el maquillaje. Especialistas recomiendan el acompañamiento de mamás y papás en esta etapa para orientar a sus hijos e hijas en lo que está bien o no para su edad. Imagen ilustrativa. (Studio Romantic/Shutterstock)

Valentina (*que no es el nombre real de esta adolescente) tiene entre 13 y 14 años, una edad similar a la de muchas de sus seguidoras que le responden, la halagan y también aprovechan el espacio de comentarios en sus videos en redes sociales para decir que también hacen Get Ready with Me (GRWM, en sus siglas en inglés), para ver si también quieren seguirlas a ellas.

En la descripción de la popular cuenta de TikTok se indica que está administrada por la mamá de Valentina, quien además de mostrar cómo se prepara para ir al colegio, también cuenta cómo se alista para ir a hacerse las uñas, hace tutoriales en los que se maquilla (utilizando primer, base, polvos y sombras) inspirada en looks de celebridades o en estilos como el coquette, que tiene influencia en los tonos rosas.

La adolescente aparece segura y con elocuencia le da tips a su público, con el que se comunica de “tú a tú”. Habla de cremas hidratantes que ayudan a dar glow (brillo) en la piel (al buscarlas en Google se ve que son productos que contienen ácido hialurónico y ayudan con la producción de colágeno) y tónicos (con ingredientes antienvejecimiento). Además recuerda lo importante que es protegerse con filtro solar.

¿Le suena familiar? En tiempos recientes, pre y adolescentes han manifestado su interés por los productos de cuidado de la piel y del maquillaje, algo que puede comprobarse en redes sociales, sobre todo, TikTok, donde mujeres de todas las edades aparecen mostrando sus rutinas, prácticas que se han extendido a personas que tradicionalmente no eran público para este tipo de contenidos y productos: la generación alfa, que es la nacida a partir del 2010.

Como Valentina, una niña colombiana, hay muchas más preadolescentes y adolescentes haciendo lo mismo en todo el mundo: sentándose frente a su celular para grabar cómo cuidan y maquillan su rostro, mientras recogen su cabello, ya sea con prensas en cada sien o una vincha de peluche con algún diseño particular para que la cabellera caiga para atrás y no interfiera con los productos que están por aplicarse en el rostro.

Un filtro solar (necesario para cualquier edad), un dermolimpiador suave y una vincha como la que luce la joven de esta imagen ilustrativa, son productos con los que podría permitirle a sus adolescentes tener un acercamiento controlado al mundo del 'skincare'. (Iren_Geo/Shutterstock)

El creciente interés de niñas y adolescentes en productos de belleza y cuidado de la piel también fue expuesto por consumidoras adultas, quienes alertaron, en redes sociales, a través del hashtag #SephoraKids, la evidente presencia de chiquitas en tiendas como Sephora y Ulta Beauty, informó BBC Mundo.

Entre los cientos de comentarios, destacaba un factor común: las nuevas consumidoras que iban entusiasmadas entre los pasillos tenían menos de 12 años.

Pao Ramos, usuaria de TikTok y trabajadora de Sephora, terminó de confirmar lo que ya mostraban decenas de videos de pequeñas entre los pasillos probando maquillajes y cremas.

“Yo que trabajo en Sephora, te puedo decir que es cierto el fenómeno de las niñas en Sephora. Es una cosa loca que no tiene nada de sentido. Porque de verdad, ¿para qué una niña necesita una crema de $70? Les voy a enseñar qué es lo que le gusta a las niñas”, comentó Ramos en un video que tiene casi 790.000 me gusta y 7,5 millones de reproducciones.

Seguidamente, mostró una crema facial (la de $70) de la marca estadounidense Drunk Elephant que llama la atención por sus colores, y principalmente, por el envase Airless Pump (utiliza un sistema de vacío para dispensar el producto) y que es de los cosméticos más buscados por adolescentes. Más tarde, la asesora de ventas ofrece otras opciones que a su parecer serían mejor aprovechadas por las jóvenes consumidoras, entre ellas, un filtro de protección solar.

Si a estas alturas se pregunta si está bien o no que se empiece a utilizar productos de cuidado de la piel a edades tan tempranas, un dermatólogo, una psicóloga y un endocrinólogo se refieren en este trabajo a un tema que ha generado conversación y no debe tomarse a la ligera.

“Trato de ser flexible”

Esta realidad no escapa de Costa Rica, país en el que padres y madres ven como sus hijas empiezan a pedir con más interés productos como mascarillas, bálsamos, hidratantes y similares.

También están los que en un viaje internacional, sí o sí, tienen que hacer una parada en tiendas como Sephora o Ulta Beauty donde están los maquillajes de moda que tienden a ser más costosos (o que se vuelven virales en redes sociales).

¿Le suenan las marcas Pixi, Drunk Elephant, Rare Beauty, Fenty Beuty, Charlotte Tilbury o Patrick Ta? En esos comercios las venden todas y también le pueden resultar conocidas Elf y NYX, entre otras, que son más asequibles y se consiguen en farmacias y supermercados de Estados Unidos.

Actualmente, pre y adolescentes están encantadas con el maquillaje y con los videos de sus pares maquillándose. Sin embargo, los especialistas en psicología y dermatología indican que hay un tiempo para todo. (Pixel-Shot/Shutterstock)

Vicky* es mamá de Ana*, de 11 años (estos no son sus nombres reales para proteger la identidad de la menor de edad). Ella ha visto cómo en la preadolescente se ha despertado un interés con relación al maquillaje y al skincare.

“Siento que hasta cierto punto, las mamás influimos en ese interés por el maquillaje. Tengo un grupo de baile de folclor y en las presentaciones hay que salir maquilladas con sombras y labial rojo. Eso ha influido en que ella se interese en el maquillaje”, comentó Vicky, quien trabaja como docente.

En su casa, Ana tiene acceso a un bien suplido neceser en el que puede encontrar muchos productos de maquillaje. Sabe que solamente los puede usar cuando hay alguna presentación del grupo de folclor.

La mamá admite, eso sí, que las tendencias que tanto se promocionan en redes sociales han llegado hasta la niña.

“A veces me sale con que quiere tal cosa que ve en Tiktok, por ejemplo esas mascarillas que traen la forma de la cara, que se lo pone y dura un tiempo con eso. Yo la veo igual (tras usarla), porque al ser niña su piel no tiene grasa, ni acné, ni nada. Todos los tips de belleza que ve quiere probarlos, como el de vinagre de manzana para que el cabello le brille”, contó la mujer, de 37 años.

Vicky comenta que otra influencia que motiva a la niña es que tiene primas algo mayores que usan un poco más de maquillaje y entonces Ana desea hacer lo mismo.

“Yo trato de que no entre tan rápido en esa etapa, quiero que siga siendo niña. Actualmente, cuesta demasiado: hay modas en cuanto a vestimenta y maquillaje, las niñas ya quieren estar en esa onda”, añadió.

Para no ceder ante todas las peticiones de su hija, pero tampoco decirle que no del todo, Vicky ha encontrado un balance. Por ejemplo, la preadolescente le pidió una máscara o encrespador de pestañas; ella accedió a comprarle una transparente y no negra.

“Ella va para sexto grado. Quería un labial, pero ahí tiene uno que es un brillito nada más. De color todavía no utiliza. En fin de año le permití, al ser una ocasión especial, delinearse los ojos como lo estaban haciendo mis sobrinas”, mencionó.

Con respecto al tema del skincare, Vicky notó que su crema hidratante tenía menor cantidad: no se alarmó porque Ana lo ha usado pocas veces y además, “es un producto orgánico”.

“Dejo que lo use muy de vez en cuando. Le digo que está pequeña y que viva cada etapa acorde con su edad”.

De cara a sus 12 años, Ana también le ha pedido a su mamá que la deje “ponerse uñas como otras niñas”. Ante esta solicitud, Vicky le dio la opción de dejarse crecer las de ella y que además le compraría un brillo endurecedor para fortalecerlas.

“Considero que ahora la niñez y la adolescencia adelantan los procesos. Procuro ser flexible, para que no se sienta que anda rezagada. Estos tiempos cuestan mucho: uno piensa que si se les da toda la libertad, se salen del saco, pero, por otro lado, está el bullying que les pueden hacer porque no estás a la moda”, aseveró la madre.

Ella resalta que las redes sociales influyen muchísimo en las personas adolescentes y considera que la responsabilidad recae en los encargados que les dan las herramientas “a la libre”.

En tiempos recientes, las redes sociales están inundadas de creadoras de contenido, de distintas edades, que muestran sus rutinas de cuidado de la piel y maquillaje. En la mayoría de contenido hablan de las marcas de productos que utilizan. (Ground Picture/Shutterstock)

¿Qué está bien y qué no? Esto dicen los especialistas

Más allá de seguir tendencias o de empezar a grabar tutoriales frente a un celular, detrás del uso de skincare y maquillaje a edades tempranas hay mucho más. El dermatólogo Benjamín Hidalgo, quien trabaja en el Hospital de Nacional de Niños (HNN), enfatiza en los productos que sí son ideales para utilizar en esta etapa de la vida.

“La piel de las personas jóvenes, preadolescentes y adolescentes es una piel bastante delicada, no ha madurado por completo. Está en formación y es piel mucho más sensible a químicos externos y factores irritantes adicionales”, explicó Hidalgo.

A su criterio, estos son los productos para el cuidado del rostro que son los recomendados para estas edades: un dermolimpiador suave y con un PH cercano al de la piel (usualmente de 5.5), así como un filtro o protector solar.

-¿Cuán perjudicial resulta usar un producto para el que la piel todavía no está preparada?

“Ha habido múltiples reportes en literatura dermatológica, acerca de reacción de dermatitis de contacto, quemaduras, manchas y hasta cicatrices o acné asociado al uso de productos no adecuados para la edad del paciente”.

En un artículo adjunto, el especialista profundiza en este tema.

Dalyana Vargas, psicóloga clínica de la Clínica del Adolescente, del Hospital Nacional de Niños, describe que, anteriormente, el gusto de preadolescentes (a partir de los 10 años) en productos como skincare se veía “un poco normal” al relacionarse con autocuidado. La especialista reconoce que se empezó a notar que a partir de la pandemia se ha vuelto un interés “casi descontrolado y obsesivo”.

“A los niños, niñas y adolescentes les tocó estar en las casas en contacto con medios de comunicación como el celular, televisión u otros de acceso a internet, donde tuvieron libertad de uso de esta información. Tal vez como adultos no valoramos que esto podía convertirse en una situación grave que les empezara a afectar. No se llegó a un punto de control”, comentó.

La psicóloga, quien trabaja con personas entre los 11 y 19 años, continuó: “Lo que en algún momento vimos como menores que se preocupaban por la piel y el autocuidado, gracias al bombardeo de información por medio de redes sociales, se convirtió en el uso de productos y procesos que llaman skincare, dando mantenimiento de la piel en la noche y la mañana utilizando productos no aptos para la edad”.

-¿Cómo puede afectar a preadolescentes y adolescentes ver este contenido donde aparecen niñas con gran cantidad de maquillaje costoso, que reciben mucha aceptación; o, por otro lado, otras menores de edad a quienes etiquetan por no tener tanto y que señalan porque no se maquillan “tan bien”? Es un bombardeo por todo lado en momentos donde se están formando y consolidando la autoestima y la seguridad...

“Este desarrollo se da acompañado de las redes sociales, donde se conforma esa imagen, y concepto personal, entonces hazte de cuenta que la adolescente adopta toda la información que ve y claramente se empieza a distorsionar ese concepto de que sí es bonito, qué sí está bien. Me comparo con los demás. Se genera insatisfacción personal. La red social presenta figuras, caras, personas en ciertas acciones que los menores empiezan a construir y a creer que eso es lo normal y que es lo que quieren tener”.

En el siguiente artículo puede leer más en profundidad la información brindada por la psicóloga.

Consultado el jefe de Endocrinología del Hospital Nacional de Niños, Erick Richmond, acerca de si el uso de maquillaje en edades tempranas podría tener alguna repercusión hormonal, él respondió que “esto casi nunca es un problema a menos que use un maquillaje que tenga estrógenos u otro compuesto hormonal”.