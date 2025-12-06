Revista Dominical

Maceió: ¿Cómo se reparan las vidas tras el desastre?

Mientras se daba la COP30 en Brasil, más de 60 mil personas en una ciudad turística del nordeste trabajaba incansablemente por reparar las pérdidas del mayor desastre socioambiental urbano en curso que registra el país.

Por Sandra Ramírez Rivera
En Maceió, en el estado de Alagoas, Brasil, años de hundimiento del terreno provocado por la extracción de sal obligaron al desplazamiento de miles de personas, generando daños profundos de carácter no material
En Maceió, en el estado de Alagoas, Brasil, años de hundimiento del terreno provocado por la extracción de sal obligaron al desplazamiento de miles de personas, generando daños profundos de carácter no material (Erik J. Petterson/UNOPS)







