“Todo esto ha sido puro esfuerzo mío apoyado por familia y amigos que me han ayudado muchísimo. Esto me ha permitido participar como conferencista en diferentes actividades como el TEDx, en la Ulacit, en un montón de lugares más que han sido cositas y oportunidades muy maravillosas para mí. Ahí me voy desarrollando en mi lenguaje en las conferencias y charlas que he dado”, agrega Luciana, quien a pesar de su corta edad se desenvuelve verbalmente como una adulta.