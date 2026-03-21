Los muros del Cenac se ven rejuvenecidos con nuevas creaciones artísticas

Siete artistas participaron en la realización del mural Legado en contrapunto, en la fachada sur del Cenac.

A la vuelta del reloj del sol del Centro Nacional de la Cultura (Cenac), saltan a la vista las nuevas figuras que decoran la fachada sur de la antigua Fábrica Nacional de Licores.

En el centro del mural aparece una mujer tejedora, quien simboliza al pueblo costarricense. De sus manos se desprende un hilo rojo, el cual atraviesa los elementos en tonos grises que reflejan la identidad nacional: la cerámica chorotega, el calipso limonense, el swing criollo, el juego de los diablitos boruca, la cimarrona y el boyero.

Esta intervención estuvo a cargo de la artista María José Saborío Atencio, con su obra Legado en contrapunto, la cual rinde homenaje al patrimonio cultural inmaterial del país.

Como parte del concurso Arte en Muros, del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), también se pintará el muro norte del Cenac y la Escuela Casa del Artista Olga Espinach Fernández, del Museo de Arte Costarricense.

Las tres propuestas coinciden en una exploración de la identidad y la memoria costarricense.

El artista Gabriel Coronado Dumani será el encargado de pintar el muro norte del Cenac con el mural Ecos, mientras que la fachada de la Casa del Artista será intervenida por la artista Mariela Montoya Sandoval con la obra El lenguaje natural del arte.

13/03/2026 San José. Siete artistas participaron en la realización del mural Legado en Contrapunto, en la esquina sur este de Cenac. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

11/03/2026 San José. Siete artistas participaron en la realización del mural Legado en Contrapunto, en la esquina sur este de Cenac. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

11/03/2026 San José. Siete artistas participaron en la realización del mural Legado en Contrapunto, en la esquina sur este de Cenac. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

26/02/2026 San José. Siete artistas participaron en la realización del mural Legado en Contrapunto, en la esquina sur este de Cenac. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

11/03/2026 San José. Siete artistas participaron en la realización del mural Legado en Contrapunto, en la esquina sur este de Cenac. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)