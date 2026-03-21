Revista Dominical

Los muros del Cenac se ven rejuvenecidos con nuevas creaciones artísticas

Un proyecto que rinde homenaje al patrimonio cultural de Costa Rica pinta de colores al paisaje urbano.

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Por Sofía Sánchez Ramírez
Mural, Legado en Contrapunto, en esquina sureste de Cenac
Siete artistas participaron en la realización del mural Legado en contrapunto, en la fachada sur del Cenac. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

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