Revista Dominical

Los costos reales del ‘modelo Bukele’: informe señala posible comisión de crímenes de lesa humanidad

Gobiernos de toda Latinoamérica pretenden importar las técnicas de gobierno de Nayib Bukele. Pero el modelo incluye torturas, asesinatos, violencia sexual, desaparición forzada y persecución

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Por Roger Bolaños Vargas

El modelo Bukele aplicado por el presidente de El Salvador para contrarrestar la inseguridad y la violencia provocada por las pandillas ha sumado seguidores en todo el mundo.








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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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