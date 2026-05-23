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El siniestro modelo Bukele

La internacionalización del modelo Bukele es hoy un hecho evidente. El Salvador se convirtió en lugar de peregrinación para presidentes, ministros de Seguridad y Justicia, funcionarios y medios de comunicación interesados en conocer el caso salvadoreño

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Por Cecilia Cortés
12/11/2024, Alajuela, Cárcel La Reforma, visita de el presidente Rodrigo Chaves junto con el presidente de El Salvador Nayib Bukele.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en visita al centro penitenciario La Reforma, en noviembre de 2024. (Jose Cordero)







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