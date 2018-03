“Al lugar donde has sido feliz es mejor que no trates nunca de regresar”, cantaba Miguel Ríos, en el 89. Ya entonces, en mis tempranos 20’s, esa canción me sacudió y me hizo caer en cuenta de que ese cruce de los 70 a los 80 había sido totalmente mágico, aún cuando yo era una chiquita de escuela que se solazaba viendo a mi hermana mayor, Lucía, y a sus compañeros, entre ellos a Daniel Mata Acuña y Annia Ulate Alvarado, ellos entonces en primer año del cole, emulando las coreografías de John Travolta y Olivia Newton John en Grease.