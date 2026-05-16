Las fotos que muestran los atascos y el riesgo diario de movilizarse en la GAM

Una señora cruza el puente que une Lomas, La Carpio y Cariari.

El fotoperiodista Esteban Bermúdez documentó cómo las personas se movilizan —en bus, a pie, en carro, bicicleta y tren— en la Gran Área Metropolitana (GAM), en medio de una evidente falta de condiciones e infraestructura adecuadas.

La movilidad en la GAM es un problema estructural que se arrastra desde hace años y presenta múltiples aristas. Su impacto es visible: Costa Rica se posicionó como el segundo país con mayor congestión vial del mundo, según el Índice de Tráfico 2025. En la práctica, muchas personas reportan que sus recorridos diarios en la GAM pueden demorar hasta una hora para trayectos que, en condiciones fluidas, tomarían la mitad del tiempo.

Este escenario responde a varios factores, entre ellos el crecimiento urbano acelerado, una infraestructura vial insuficiente y el aumento sostenido del parque vehicular, que registró un aumento de casi 60% en 10 años A esto se suma una limitada cobertura y eficiencia del transporte público, lo que incrementa la dependencia del vehículo particular.

En el terreno, además, se evidencian otras dificultades. Durante la realización de este trabajo, varias personas advirtieron al fotoperiodista sobre los riesgos en estas zonas, no solo por la falta de infraestructura segura, sino también por la exposición a la violencia. Los peatones, en particular, se ven obligados a asumir estos riesgos para reducir sus tiempos de traslado o, en muchos casos, porque no cuentan con alternativas de transporte accesibles.

Las personas que se movilizan a pie no cuentan con infraestructura adecuada y se exponen a peligros. (Esteban Berm/Esteban Bermudez)

San José es la segunda ciudad con mayor congestión vehicular a nivel mundial. (Esteban Berm/Esteban Bermudez)

Costa Rica tiene una alta tasa de crecimiento anual del parque vehicular. (Esteban Berm/Esteban Bermudez)

Costa Rica es uno de los países con el tránsito vehicular más lento del planeta. (Esteban Berm/Esteban Bermudez)

Los peatones se movilizan, en la mayoría de los casos, con escasas condiciones de seguridad. (Esteban Berm/Esteban Bermudez)

Muchas personas no usan el transporte público por tener una percepción poco favorable, al valorarlo como incómodo, inseguro y de malas condiciones. (Esteban Berm/Esteban Bermudez)

Un bajo porcentaje de personas utiliza bicicletas para movilizarse. (Esteban Berm/Esteban Bermudez)

La falta de eficiencia en el transporte público provocó que los ciudadanos apostara por vehículos particulares. (Esteban Berm/Esteban Bermudez)

En 2024 se alcanzó la cifra récord de más de 3.6 millones de personas movilizadas en tren. (Esteban Berm/Esteban Bermudez)