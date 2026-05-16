Revista Dominical

Las fotos que muestran los atascos y el riesgo diario de movilizarse en la GAM

Inseguridad y falta de buses: Los riesgos ocultos que enfrentan los peatones en la GAM

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Por Julián Navarrete Silva
Una señora cruza el puente que une Lomas, La Carpio y Cariari.
Una señora cruza el puente que une Lomas, La Carpio y Cariari. (Esteban Berm/Esteban Bermudez)







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Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

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