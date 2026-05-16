Las fotos que muestran los atascos y el riesgo diario de movilizarse en la GAM

El fotoperiodista Esteban Bermúdez documentó cómo las personas se movilizan —en bus, a pie, en carro, bicicleta y tren— en la Gran Área Metropolitana (GAM), en medio de una evidente falta de condiciones e infraestructura adecuadas.
La movilidad en la GAM es un problema estructural que se arrastra desde hace años y presenta múltiples aristas. Su impacto es visible: Costa Rica se posicionó como el segundo país con mayor congestión vial del mundo, según el Índice de Tráfico 2025. En la práctica, muchas personas reportan que sus recorridos diarios en la GAM pueden demorar hasta una hora para trayectos que, en condiciones fluidas, tomarían la mitad del tiempo.
Este escenario responde a varios factores, entre ellos el crecimiento urbano acelerado, una infraestructura vial insuficiente y el aumento sostenido del parque vehicular, que registró un aumento de casi 60% en 10 años A esto se suma una limitada cobertura y eficiencia del transporte público, lo que incrementa la dependencia del vehículo particular.
En el terreno, además, se evidencian otras dificultades. Durante la realización de este trabajo, varias personas advirtieron al fotoperiodista sobre los riesgos en estas zonas, no solo por la falta de infraestructura segura, sino también por la exposición a la violencia. Los peatones, en particular, se ven obligados a asumir estos riesgos para reducir sus tiempos de traslado o, en muchos casos, porque no cuentan con alternativas de transporte accesibles.