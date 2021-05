“Por otro lado, como costarricense me dio mucha nostalgia que mi vacunación tenga que ser en otro país y no en Costa Rica, porque amo a mi país y creo fielmente que tenemos un enorme potencial, pero en este tema no estamos actuando de forma correcta. ¿Por qué no permitir que la empresa privada ponga vacunas como lo hacen en Estados Unidos? Que tendrían un costo, pues sí, pero estoy seguro de que muchos costarricenses harían un gran esfuerzo por vacunarse y otro tanto regalarían la vacuna para sus colaboradores cercanos estén inmunizados. La pandemia nos debe obligar a ser más solidarios, pero solidarios proactivos. Y si las autoridades de salud no pueden vacunar al ritmo que se requiere para garantizar supervivencia y evitar tanto dolor que ha causado este virus al ver morir a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros alcaldes, a nuestros periodistas, etc., ¿por qué no permitirle a la empresa privada que ayude? Es algo que para mí es muy difícil de comprender. Además, esto ayudaría a reactivar la economía tan golpeada en estos días. Hay gente en extrema pobreza, sin trabajo, sin alimento en sus mesas, y entre más restricciones nos impongan las autoridades pero la vacunación no avance al ritmo que se debe, estaremos condenando a más costarricenses a una vida que no se merecen”.