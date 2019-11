“Él se reía y me decía: ‘Con un marido, tres chiquitos y una librería (ella la fundó y administró en esos años) cómo lo vas a lograr. ¡No entiendo!’. Al mes yo le dije: ‘¡Ya sé lo que voy a hacer!, voy a vender viajes’. ‘Y, ¿quién te los va a comprar Virginia?’, me preguntaba. ‘Alguien me los compra porque aquí nadie vende’, le respondía, segura del nuevo proyecto que tenía entre manos.