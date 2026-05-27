Revista Dominical

La costarricense que quería estudiar estrellas y terminó construyendo un telescopio solar en Guanacaste

En Santa Cruz se construye el primer radiotelescopio solar de Centroamérica: un observatorio dedicado a estudiar el Sol, anticipar el impacto de tormentas geomagnéticas y abrir un nuevo espacio para la ciencia regional

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Por Jorge Arturo Mora
Diciembre, 2021. Proceso de instalación del primer radiotelescopio de la región para estudiar el sol. Lugar: Santa Cruz, Guanacaste. Foto exclusiva LN (Cortesía )







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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