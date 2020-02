The Crown (La corona), en este momento prepara su cuarta temporada, pero desde su estreno, en noviembre del 2016, empezó a descorrer el fascinante, surrealista y a menudo sórdido mundo tras las paredes del Palacio de Buckingham, en el corazón de Londres. Por su parte, el documental The Royal House of Windsor, estrenado en el 2017, reconstruye la historia de los Windsor con base en tomas y documentos inéditos que jamás habían visto la luz y que, en consecuencia, se volvió de culto para decenas de miles de espectadores.