Revista Dominical

La pesca turística es un sector económico gigante, pero disperso: Esta iniciativa busca un cambio

Un sector que genera más que la exportación de café en Costa Rica rompe el silencio. Pescadores y líderes costeros revelan la estrategia que cambiará el país.

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Por Katherine Stanley Obando
Taller Nacional realizado por Federación Costarricense de Pesca Turística (FECOP).
Taller Nacional realizado por Federación Costarricense de Pesca Turística (FECOP). (MONICA QUESADA CORDERO/Cortesía de FECOP)







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