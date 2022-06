‘La niña del napalm’: la desgarradora foto de la guerra de Vietnam cumple 50 años

La cruda cara de los desastres de la guerra fue captada el 8 de junio de 1972 por el lente del fotógrafo vietnamita-canadiense Nick Ut en una fotografía que hoy, 50 años después, sigue llamando a la consciencia. La desgarradora foto mostró a un grupo de niños huyendo durante la guerra en Vietnam, pero fueron el rostro de dolor y angustia y el cuerpo quemado y desnudo de la pequeña Phan Thi Kim Phuc, de apenas nueve años en ese entonces, los que mostraron la crueldad en su máxima expresión.

Conocida como La niña de napalm, la fotografía fue tomada en las afueras de la aldea de Trang Bang. Para esos días el lugar había sido ocupado por las fuerzas comunistas del norte del país, recordó en un reportaje CNN.

La fotografía 'La niña de napalm' que fue tomada por Nick Ut ganó el Premio Pulitzar al año siguiente de su publicación. (Nick Ut/AP)

La imagen de Nick Ut registró la huida de un grupo de niños escoltados por varios soldados luego de que la fuerza aérea del ejército de Vietnam del Sur envió aviones Skyraider para arrojar napalm –un combustible que causa quemadoras graves– con el fin de expulsar a los invasores, agregó la nota del medio estadounidense.

De acuerdo con las informaciones, la familia de la protagonista de la foto había refugiado a civiles y soldados en un templo budista, pero al escuchar los aviones y temer por un ataque, todos huyeron. La desgracia cayó cuando los aviones confundieron con enemigos a quienes escapaban asustados.

“Giré la cabeza y vi los aviones, y vi cuatro bombas aterrizando. Entonces, de repente, había fuego por todas partes, y mi ropa estaba quemada por el fuego. En ese momento no vi a nadie a mi alrededor, solo fuego. Todavía recuerdo lo que pensé. Pensé: ‘Dios mío, me quemé, seré fea y la gente me verá de otra manera’. Pero estaba tan aterrorizada”, dijo Phuc en una entrevista con CNN años después del ataque.

En el momento del escape, el fotógrafo se encontraba en el lugar junto a otros periodistas de medios internacionales. A 50 años de haber tomado la foto él recordó el momento en declaraciones para CNN.

“Vi a Kim corriendo y ella (gritó en vietnamita) ‘¡Está muy caliente! ¡Está muy caliente!’. Cuando le tomé la foto, vi que su cuerpo estaba muy quemado y quise ayudarla de inmediato. Puse todo mi equipo de cámara en la carretera y puse agua en su cuerpo”, narró Nick Ut.

Kim Phuc, la niña del napalm, haciendo un selfie con Nick Ut, fotógrafo de AP y autor de la famosa foto en 1972. Foto: Archivo.

Después de captar la imagen, el fotógrafo dejó de lado su equipo de trabajo y se dedicó a auxiliar a los niños que corrían. Los subió a su camioneta y recorrió 30 minutos buscando un hospital. Cuando por fin llegó a un centro médico le dijeron que no había espacio para atenderlos, a lo que él respondió que si un niño moría ellos se meterían en problemas.

Tras auxiliar a las víctimas, Ut se dirigió a la oficina de la agencia AP donde trabajaba y reveló las imágenes que había tomado ese día. Pronto descubrió que la más fuerte de todas, pese a que había retratado a los aviones lanzando bombas y a otras personas en emergencia, era la de la niña desnuda.

El fotógrafo contó que el editor en Nueva York no quería publicarla porque mostraba a la niña sin ropa, pero al final lo convencieron. La imagen fue ganadora del Premio Pulitzer al año siguiente.

Dolor de toda una vida

De acuerdo con el diario El País de España, Phuc, quien sobrevivió a las heridas y actualmente tiene 59 años, odiaba la fotografía porque se sentía avergonzada cada vez que la contemplaba debido a su desnudez.

Esta imagen de una mujer cargando a un niño muerto durante el escape del ataque en Vietnam, también fue tomada por el fotógrafo Nick Ut. (Nick Ut)

“Sufrió ansiedad, depresión y el rechazo de otros niños por ser una figura que inspiraba lástima. A ello se unían las cicatrices de por vida y los dolores crónicos. Tuvieron que pasar unos años para que aquel sentimiento hacia Ut se tornara en eterno agradecimiento”, explicó El País en una publicación sobre el aniversario de la fotografía.

Después del ataque, la niña pasó 14 meses en hospitales recibiendo tratamiento para sus heridas, agregó CNN.

Su vida pronto cambió, como explicó CNN, ya que el gobierno comunista de Vietnam la sacó de la escuela para que hiciera campañas de propaganda y contara su historia de terror y dolor.

“Realmente afectó mi vida privada”, dijo en entrevista con el medio, y aseguró que a veces quería “desaparecer”.

En 1992 Phuc y su esposo recibieron asilo político en Canadá, actualmente es embajadora de la Unesco por la paz y mantiene una relación muy cercana con su “tío Nick”, como llama al fotógrafo que con su imagen la convirtió en un símbolo de la paz, recopiló El País.

La guerra de Vietnam acabó en el año 1975, tres años después de la famosa instantánea. De acuerdo con El País y CNN la fotografía hizo eco en la sociedad y aunque no fue definitoria en poner el fin al conflicto armado, sí se convirtió en un símbolo del sentimiento en contra de la guerra.