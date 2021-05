“La realidad es que yo sí utilizo los teléfonos públicos, no siempre, pero sí de forma esporádica, principalmente cuando se me presenta una emergencia y tengo que llamar sí o sí. Es como ahorita, que el celular se me descodificó y no lo traje, por eso ando tratando de usar un teléfono público, porque me urge hablar a un juzgado”, relata el usuario.