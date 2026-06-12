Revista Dominical

La historia real del perro que encontró la Copa del Mundo robada

Durante una semana, el trofeo más importante del fútbol fue uno de los objetos más buscados del planeta. Su hallazgo convirtió a una mascota en una leyenda

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Por Jorge Arturo Mora
Un perro mestizo se convirtió en el héroe inesperado del Mundial de Inglaterra 66.
Un perro mestizo se convirtió en el héroe inesperado del Mundial de Inglaterra 66. Foto: GDA (GDA/GDA)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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