Ninguno de los dos lo sabía en ese entonces, pero Brusa se convertiría en el entrenador-amigo-papá de Monzón. De entrada no le vio mucho potencial: Carlos era muy delgado, desgarbado, no tenía mayor porte, se le salía por todas partes su ascendencia paupérrima, pero como lo contaría Brusa tantas veces después, hubo una frase de Monzón que lo hizo arquear la ceja: “Mire, hace poco me robaron con un porcentaje (se refería a que en una pelea semiamateur no le habían pagado lo prometido), yo sé que usted no roba, por eso vengo a verlo”.