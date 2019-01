“Cuando tenía 13 años sufría mucho bullying por mi peso. Un día estaba viendo televisión y me topé con imágenes de la Jornada Mundial que se hizo en Madrid y que era dedicada a la fe, que era lo que más me faltaba en ese momento. Me sentí identificado y me di cuenta de que existe un Dios que me ama”, recordó el ahora profesor de matemáticas.