“Llegó mi mama y me dijo, ‘Sebas, aquí está lo del boleto. Su tía y yo hicimos el sacrificio, no nos pregunte cómo, pero hicimos el sacrificio y ahora usted le toca ir’”, contó. “Ahorita he estado en el proceso de pensar: ‘Dios usted me cito aquí por algo’, y en Panamá espero recibir esa sorpresa gigante de saber que es”.