La boda entre la Conejita de Playboy y el magnate petrolero de 89 años que terminó con una muerte y desató una batalla legal

El 27 de junio de 1994, en la Capilla de la Paloma Blanca en Houston, Estados Unidos, se celebró una boda que capturó la atención mundial. Anna Nicole Smith, una modelo de 26 años famosa por sus trabajos con Playboy y Guess, se casó con J. Howard Marshall II, un magnate petrolero de 89 años y una de las personas más ricas de Texas.

En las fotos de la boda, ambos contrayentes aparecen vestidos de blanco. Él, en silla de ruedas y con un esmoquin impecable, y ella, con un vestido de satén con un escote pronunciado y un ramo de rosas blancas, lucen radiantes pese a la ausencia de invitados del lado del novio.

La pareja se conoció en 1991 en el club de striptease Gigi’s, en Houston. Marshall, recientemente viudo y afectado por la pérdida de su amante, llegó al club en busca de distracción. Allí conoció a Vickie Lynn Hogan, de 21 años, quien más tarde sería conocida como Anna Nicole Smith. Ella, separada y madre de un niño pequeño, aceptó la invitación de Marshall para cenar y así comenzó su relación.

El 27 de junio de 1994 se casaron en Houston, Texas, Anna Nicole Smith, de 26 años y J. Howard Marshall II, de 89 (ETLIB - The Mega Agency)

Antes del matrimonio, la carrera de Anna Nicole Smith despegó. En 1992, se convirtió en Playmate de Playboy y ganó el título de Playmate del Año en 1993. También protagonizó campañas publicitarias para Guess y actuó en películas como La pistola desnuda 33 1/3 y El gran salto.

A pesar de las dudas sobre los verdaderos motivos detrás del matrimonio, ambos afirmaron que su relación estaba basada en el amor. “Yo lo amé mucho”, declaró Anna Nicole en una entrevista. Marshall, por su parte, aseguró a su familia que ella era el amor de su vida.

Los 62 años de diferencia de edad entre Anna Nicole y el multimillonario J. Howard Marshall no fueron impedimento para que la pareja se casara en 1994. Él la conoció mientras ella era bailarina exótica de un club que Marshall frecuentaba. Tras 14 meses de matrimonio, Anna enviudó y ahí empezó una batalla legal entre ella y los hijos de Howard por la herencia de la fortuna, calculada en unos 1.600 millones de dólares.

Después de la boda, Anna Nicole continuó su carrera en Los Ángeles mientras Marshall permaneció en Houston. Se reunían esporádicamente para almorzar o pasar tiempo juntos, pero vivían separados. La situación se complicó cuando él fue hospitalizado y su hijo Pierce tomó la tutela, alejando a Anna Nicole de su esposo.

Marshall murió el 4 de agosto de 1995, dejando una fortuna de $1.600 millones, pero sin incluir a Anna Nicole en su testamento. Esto desató una larga batalla legal que terminó en 2018, sin que la hija de Anna Nicole, Dannielynn, recibiera parte de la herencia.

La vida de Anna Nicole se deterioró después de la muerte de su esposo. Su hijo Daniel murió en 2006 por una sobredosis, y pocos meses después, el 7 de febrero de 2007, Anna Nicole falleció también por una sobredosis accidental. Ambos están enterrados en Nassau, Bahamas, junto a una parte de las cenizas de Marshall, manteniendo de alguna manera su unión después de la muerte.

La tumba de Anna Nicole Smith y su hijo Daniel en Bahamas, donde también se encuentra una parte de las cenizas de Howard Marshall II.

