Revista Dominical

La boda entre la Conejita de Playboy y el magnate petrolero de 89 años que terminó con una muerte y desató una batalla legal

Anna Nicole Smith contrajo matrimonio con un multimillonario 63 años mayor. La unión terminó en escándalo, juicio y una herencia disputada

Por La Nación / Argentina / GDA y Damián Arroyo C.
Anna Nicole Smith y J. Howard Marshall: una boda polémica y una lucha por la herencia que terminó en tragedia.
Una boda rodeada de controversia, una batalla judicial millonaria y un final trágico marcaron la historia de Anna Nicole Smith.







notas iaAnna Nicole SmithPlayboy
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

