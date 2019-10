Die Hard se traduce como La jungla de Cristal. Sunset Boulevard es El crepúsculo de los dioses. Unbreakable es El protegido. Shoplifters es Un asunto de familia. The Fast and The Furious es A todo gas. Eternal Sunshine of the Spotless Mind es Olvídate de mí. Silver Linings Playbook es El lado luminoso de la vida. The Conjuring es Expediente Warren. Ice Princess es Soñando, soñando... triunfé patinando. Incluso The Parent Trap, que tiene el aceptable doblaje de Juego de gemelas, también fue distribuida con el espléndido título Tú a Londres y yo a California.