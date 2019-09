No sé si mi relación con el fútbol es romance o penitencia. Son dos horas en que me desenchufo de todo y todos; me enojo, grito, festejo, le saco el dedo al centro a un inocente entrenador de equipo pequeño que se atreve a ganarnos en la Cueva... Todo me lo tomo en serio durante el partido pero, tras el pitido final, me desentiendo de la tabla de posiciones y goleadores. Es una absurda terapia que ridículamente me genera salud.